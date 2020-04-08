柯文哲喊「降房地稅」籲中央紓困補貼：這是比較公平的做法

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市議員王鴻薇等人8日召開記者會，質疑中央拍板首波紓困經費600億，地方分不到2%，直轄市平均分不到1億，而且補助項目大多緩不濟急。如今紓困振興預算規模達到1兆5百億元，台北市長柯文哲受訪時喊話中央，應該要設計一套規則，讓中央直接補貼房地稅，「不然北市降房地稅，明年稅收就完蛋了」，他認為這是比較公平的做法。

柯文哲指出，紓困要分三個階段思考，就像外科的嚴重車過進來，「止血、輸血、開刀」，目前北市府主要是止血方案，減少企業現金流支出，包括減租等，營業額下降15%的，租金降到50%的；下週大概會宣布，降50%的也不用馬上交租金，可以延後一年再交，意思就是讓企業的支出降到最低，先止血。

至於「輸血」部分，柯文哲說，降租金以公有市場、公有地沒有問題，但民間租的店也不是公有地，所以他主張說降房地稅，但這是地方稅，如果台北市單獨降，「問題明年稅收怎麼辦？」

柯文哲呼籲，中央1兆5百億預算，表面上7千億是貸款，真正要拿出來花的只有3500億，「但不太贊成跟著中央政治判斷給誰，最理想是透過制度很公平的給民間」，其中一個就是房地稅的補貼。

柯文哲說，所以北市降房地稅，應該要設計一套規則，讓中央直接補貼房地稅，「不然北市降房地稅，明年稅收就完蛋了」，因為地方主要收入還是房屋稅、地價稅，如果減掉稅收，明年北市府都不用運作，所以房地稅的減免補貼應該來自中央的3500億，這是比較公平的做法。