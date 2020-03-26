蔡培慧出任行政院中辦執行長　發新聞稿感謝蘇貞昌





▲蔡培慧。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前立委蔡培慧26日證實自己將出任行政院中部辦公室執行長，她發出新聞稿向行政院長蘇貞昌表達感謝。

蔡培慧是南投縣魚池鄉人，曾任世新大學社會發展研究所副教授、台灣農村陣線發言人；研究領域是農業經濟與社區發展。曾任第9屆全國不分區立法委員，民主進步黨籍，於南投設有鄉親服務處。

蔡培慧將於四月正式接任行政院中部辦公室執行長。她表示，自己在選後即表明會留在家鄉深耕，未來將留在中部發揮所長，就長期對地方發展的觀察，將以台中為圓心，銜接南投、彰化及苗栗等中部經濟圈的整體戰略思維，盼徹底改善中部各縣市的城鎮體質。

蔡培慧說，非常感謝蘇貞昌對自己的專業與能力的肯定，期許培慧所擅長的政策研究、整合協調及執行力能為國家十分重視台灣的農業發展有所發揮。

蔡培慧指出，台中是科技研發與精密工業的重鎮、南投和彰化有許多中小企業和工廠是發展科技工業的協力產業，倘若能結合科技農業的發展，對科技人才、傳產技術創新的育才留才都是很好的方向。此外，透過輕軌、鐵路與高鐵的整合串聯，暢通交通路網是發展城鎮的一大關鍵，而教育及產業資源的盤整挹注都需要前瞻擘劃，也是未來要更著力的方向。