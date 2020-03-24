陸委會：大陸隱匿疫情說法屬實　國台辦勿以謾罵造兩岸緊張

▲大陸委員會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

行政院長蘇貞昌今天表示，「中國大陸隱瞞疫情」，引發國台辦強烈不滿，對此我陸委會晚間再發聲明強調，蘇院長所言乃事實真相，國台辦若以謾罵製造兩岸緊張關係，只會引起台灣人民更強烈的反感。

陸委會稱，國際間疫情高度嚴峻，各國以防疫為先的時刻，陸方不思與各方真誠合作防杜疫情，卻一再多方挑釁，製造大外宣，完全悖離國際所認知的事實，同時對台文攻武嚇，企圖製造兩岸緊張關係，我方表達高度遺憾。

▲新冠肺炎疫情在全球蔓延，卻也引發兩岸口水戰，激化兩岸關係 。（圖／路透社）

聲明提到，蘇院長在受訪時表示，「疫情不分國界，如果中國大陸不要一開始隱瞞疫情，讓世界早點獲得警告，相信不會有這麼嚴重的危害。」相關說法與眾所周知的事實並無二致。

陸委會舉例，武漢殉職的李文亮醫師，生前因為轉發疫情信息遭到訓誡壓制，陸方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價。

陸委會指出，蘇院長所言乃事實真相，我們不接受國台辦一再的粗鄙用語與政治口水，歸責他人，很難理性處理問題，更無益兩岸良性互動；我們要奉勸國臺辦，無端謾罵的言論，無法轉移焦點，也不能推卸責任，製造兩岸緊張關係，只會引起台灣人民更強烈的反感。

對於蘇貞昌的言論，國台辦發言人朱鳳蓮在今天應詢時表示，蘇貞昌再次無恥散佈「蘇式謊言」，公然造謠大陸隱瞞疫情，這種借製造謊言來煽動歧視、仇恨的表演，再次將他的惡毒本性暴露於世人面前。

朱鳳蓮說，過去兩個多月時間裡，大陸民眾團結一心，取得的成績舉世公認，為全世界防疫贏得了寶貴時間。同時，我們從一開始就向台灣有關方面通報疫情信息，包括專門通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。截至3月24日已通報101次。

▼行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）



►腦公！你不可以賴帳喔