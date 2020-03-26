政院拍板「農民退休金」：30歲投保65歲退休「月領2.6萬」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院於26日討論通過「農民退休儲金條例」草案，根據內容，若農民自30歲開始投保，65歲退休時，「老農津貼」加上「退休儲金」一個月將可領取2.6萬元。

農委會新聞稿表示，由農委會推動農民退休金制度，提升農民退休生活保障。農民退休生活保障水準由「老農津貼」提升為「老年農民福利津貼」（老農津貼）加上「農民退休儲金」（退休儲金）。

農委會說明，農民退休儲金是參仿「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

農委會舉例，依目前老農津貼每月7,550元，每4年依消費者物價指數（約4％）調整1次；勞工每月基本工資23,800元，每年平均調升2％；基金收益3%；平均餘命20年；及農民提繳6％的條件設算，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬元；30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

行政院長蘇貞昌26日在院會中表示，為健全農民社會安全制度，提高農民年老後之經濟生活保障，政府在現行老農津貼每月7,550元之基礎上，進一步建構農民退休金制度，讓有意願儲蓄退休儲金的農民，能與其他行業同樣享有適當的生活水準，照顧農民退休安養生活。