東奧延期　蘇貞昌：確保我國參賽資格不受影響　重新調整選手培訓計畫

▲蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

行政院長蘇貞昌在26日的行政院會中提到，2020東京奧運已經確定延期舉辦，除了請教育部體育署掌握各項國際運動總會的規劃，確保國手資格不受影響外，也就選手培訓及備戰計畫等重新進行調整，並協助生活所需。

國際奧會於24日正式宣布東京奧運延後，最遲將於2021年夏天舉辦，各國也做出因應措施。蘇貞昌表示，已請教育部體育署密切掌握各單項國際運動總會的規劃，除了確保我國選手參賽資格不受影響外，選手培訓及備戰計畫也重新調整，並持續提供生活所需的協助。

蘇貞昌說，我們出國的參賽代表隊中已經有發生陪練員確診個案，務必再加強相關人員的防疫宣導及做好選手們的防護工作，保護運動員免於風險。蘇貞昌更指示，除了奧運外，類似國際賽事、重大會展及典禮活動也請各部會掌握最新資訊，「該取消的就取消、該延期的就延期」，防疫第一，確保國人健康安全為優先，讓衝擊降到最低。

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