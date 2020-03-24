行政院補助民宿業5至10萬　提供航空業融資500億

▲交通部長林佳龍出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤、陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，行政院24日再提第二波紓困方案。交通部長林佳龍也針對旅行業、觀光旅館業、民宿業、航空業補助進行說明。

交通部長林佳龍說明，旅行業方面，將近有4000家，這部分以一個月10萬元來補貼業者房租、水電等等相關支出，雖然沒有營業，但還是需要開銷，目前規劃三個月。

林佳龍再指，觀光旅館業一家補助20萬，民宿業一家補助5至10萬，觀光業比較大型方面，依據它的營業額和員工數再做補助增加，這也會參考業者所繳交的地下稅跟房屋稅，以及營業情況來做分級；遊樂業方面，一家20萬元，遊樂園取消國旅，很多學校、公家機關有訂團的相關損失會補助。

航空業融資部分，林佳龍提到，這方面感謝行政院的協調，政府會以500億的融資貸款，包括一些需要的擔保、利息的補貼，交通部有一些相關的基金，還有整個國家也有中長期的基金，來研究怎麼樣協助辦理。

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