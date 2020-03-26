逆時中「亡」？柯文哲、侯友宜互推麥克風...大笑：我們都擁護中央政府

記者陳家祥／台北報導

雙北論壇26日登場，雙方市長柯文哲、侯友宜將聚焦防疫議題，探討兩市的合作空間與模式，在會後聯訪時，他們被問到目前「順時中者生、逆時中者亡」的氛圍是否有壓力？柯、侯二人先是對看後大笑，互相要對方先回答，最後侯友宜直接把麥克風遞上前給柯文哲，柯這才說，「不要講那麼嚴重，我們都擁護中央政府」。

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對於區域聯防是否會提升到北北基桃，柯文哲表示，稱侯市長有跟講過，可以把基隆拉進來，桃園部分則是北桃，應該沒問題，「但核心還是雙北，這沒問題」，侯市長來跟我講的時候他有說也找過基隆跟桃園，都有連絡過，大台北生活圈本來就可以。

至於順時中者生、逆時中者亡有壓力的問題，柯文哲笑說，「不要講那麼嚴重，我們都擁護中央政府」，對於有媒體提問否支持「順貞昌」？柯文哲表示，「沒問題啊」、「我跟侯市長都很認真在做事」，政治口水少一點，特別在疫情期間，我本來很愛講話現在都不太講，認真做事就好，不要太多紛擾，撐過去再講，最近都20個、20個，有點毛毛的，「還是先撐過去，一個月後要口水戰再來，國家有危險的時候還是要沉著應戰」。

▲面對媒體提問要「順時中」或「順貞昌」，台北市長柯文哲、新北市侯友宜互推麥克風。（圖／ETtoday直播）



侯友宜也表示，大家都認真做事，跟柯市長都是一步一腳印，「防疫的事情做好，怎麼做會最到位一定會跟中央齊步，我們都有遵照應變指揮一起來做，哪裡有狀況會馬上處理」，會跟柯市長保持密切聯絡共同防疫。