　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治圈人士分析：大量「要陳時中休息」論述分為2種人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 陳時中累了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨立院黨團25日於臉書呼籲疫情中心指揮官應該換成行政院長蘇貞昌，掀起網友質疑操作「政治鬥爭」。對此，政治圈人士分析，最近「要陳時中休息」的論述大量輸線，但其中也分為兩種，有人「善意」，也有人出於「惡意」。

民眾黨喊出「陳時中下，指揮官換蘇貞昌」的論述，掀起網友討論，質疑有「政治鬥爭」的味道；而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日在雙北論壇受訪時，看法卻與黨團不一致。

柯文哲說，他事後有致電給黨團溝通，強調他自己的態度，若蘇貞昌跟陳時中意見不一樣的話，黨團應該要求他們討論完再一起對外宣布就好，「不能說一道菜不喜歡整個換掉，我們還是擁護中央政府。」

對於近期國內充斥「要陳時中休息」的論述，政治圈人士分析，這種論述分為兩種，「善意」和「惡意」。他說，一方面來說，確實有不少國人基於善意，都很擔心陳時中日夜操勞的狀況，希望陳時中在處理防疫工作之餘，也能注意自己的健康。

不過，該人士也發現，最近也有不少人存有「惡意」，挑撥行政團隊、直指陳時中「功高震主」，因此要「要陳時中休息」，進而「撤換指揮官」等諸如此類配合對岸論述，卻頻頻出現在部分媒體與政治人物口中。

政治圈人士驚訝表示，台灣在政府及全民都關注防疫、全力投入防疫工作的當下，民眾黨中評委賴祥蔚竟然上節目宣稱陳時中能力有限，應該撤換陳時中的指揮官職務，改由蘇貞昌擔任指揮官。

政治圈人士說，賴祥蔚是民眾黨核心，是柯文哲「國師團」的重要指標，而賴祥蔚批評陳時中能力不足，這種說法不僅打臉民眾黨主席柯文哲，在防疫關鍵時機，恐怕賴祥蔚得說明清楚。

其他人也看了這些...

新冠肺炎新增19例！　陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者
全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台　居家檢疫時發病確診
武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...

陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光　黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」
「疫情紛擾下必須找出口點」　邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA
口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
柯文哲勸辛龍才忍痛放手　醫曝揪心內幕：劉真多少有心理準備
英國情侶在台灣被隔離！控訴「像監獄一樣」　沒熱水、食物品質差
西班牙醫療崩！台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　總統府列37篇自家新聞反擊

韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

20年來聲望最高的內閣！蘇貞昌：不只要會做事「也要會用創意溝通」

政治圈人士分析：大量「要陳時中休息」論述分為2種人

東奧延期　蘇貞昌：確保我國參賽資格不受影響　重新調整選手培訓計畫

政院拍板「農民退休金」：30歲投保65歲退休「月領2.6萬」

美國軍機再現蹤！EP-3E電偵機連2日接近我南部海域

一張圖看「佛系祭祖」：線上拜、不開放入塔、不提供掃墓專車

雙北確診上升！侯友宜、柯文哲合力爭取中央做「這2件事」

口罩預購26日首取貨！蘇貞昌親訪超商體驗：評估未來可買更多

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　總統府列37篇自家新聞反擊

韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

20年來聲望最高的內閣！蘇貞昌：不只要會做事「也要會用創意溝通」

政治圈人士分析：大量「要陳時中休息」論述分為2種人

東奧延期　蘇貞昌：確保我國參賽資格不受影響　重新調整選手培訓計畫

政院拍板「農民退休金」：30歲投保65歲退休「月領2.6萬」

美國軍機再現蹤！EP-3E電偵機連2日接近我南部海域

一張圖看「佛系祭祖」：線上拜、不開放入塔、不提供掃墓專車

雙北確診上升！侯友宜、柯文哲合力爭取中央做「這2件事」

口罩預購26日首取貨！蘇貞昌親訪超商體驗：評估未來可買更多

中捷再徵才採網路報名　招募42人月薪最高破65K

故意散播新冠病毒　或將被美司法部視為恐怖分子

媒體稱「蔡英文偶爾發臉書未提重大政策」　總統府列37篇自家新聞反擊

想看巴洛克式建築不用跑一趟歐洲！　南投Cona’s 巧克力夢想城堡超華麗

韓國瑜直播拍賣「愛情月」房型　韓粉不捧場！在線人數低於4千

任天堂捐出近萬個 N95 口罩　「超前部署」力挺前線

擠下新垣結衣！日本「傳說級美少女TOP 20」榜單出爐...21歲無死角女神奪冠

雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

LIVE／「張上淳回來了」第三批台商包機開放訂位　指揮中心14時說明

靠刑罰保護婚姻意義在哪？伴侶盟主張「通姦罪違憲」

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

政治熱門新聞

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

吳斯懷七大爭議　國民黨擬註銷不分區資格　

華航員工居家檢疫可外出買三餐？　他喊離譜

逆時中「亡」？柯文哲、侯友宜互推麥克風

斥黨團「換陳時中」言論　柯：擁護中央政府

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

李明賢爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

業者不配合管控人潮？侯友宜回應了

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

趙少康：兒子出國跟張上淳有什麼關係？

新北整備預防「一小時後封城」　侯友宜：中央下令立刻啟動

侯友宜：雙北是生命共同體　感謝柯文哲專業

國防部證實：美戰艦通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：重新調整選手培訓計畫

蘇貞昌：重新調整選手培訓計畫

行政院長蘇貞昌在26日的行政院會中提到，2020東京奧運已經確定延期舉辦，除了請教育部體育署掌握各項國際運動總會的規劃，確保國手資格不受影響外，也就選手培訓及備戰計畫等重新進行調整，並協助生活所需。

里長送關護包　台中豪宅區傳居家檢疫者拒領

里長送關護包　台中豪宅區傳居家檢疫者拒領

滯留台人提交通、旅費兩難盼體諒

滯留台人提交通、旅費兩難盼體諒

德媒問IOC主席是否考慮下台

德媒問IOC主席是否考慮下台

美軍再現蹤！EP-3連日接近我海域

美軍再現蹤！EP-3連日接近我海域

關鍵字：

蘇貞昌陳時中柯文哲新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面