政治圈人士分析：大量「要陳時中休息」論述分為2種人

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立院黨團25日於臉書呼籲疫情中心指揮官應該換成行政院長蘇貞昌，掀起網友質疑操作「政治鬥爭」。對此，政治圈人士分析，最近「要陳時中休息」的論述大量輸線，但其中也分為兩種，有人「善意」，也有人出於「惡意」。

民眾黨喊出「陳時中下，指揮官換蘇貞昌」的論述，掀起網友討論，質疑有「政治鬥爭」的味道；而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日在雙北論壇受訪時，看法卻與黨團不一致。

柯文哲說，他事後有致電給黨團溝通，強調他自己的態度，若蘇貞昌跟陳時中意見不一樣的話，黨團應該要求他們討論完再一起對外宣布就好，「不能說一道菜不喜歡整個換掉，我們還是擁護中央政府。」

對於近期國內充斥「要陳時中休息」的論述，政治圈人士分析，這種論述分為兩種，「善意」和「惡意」。他說，一方面來說，確實有不少國人基於善意，都很擔心陳時中日夜操勞的狀況，希望陳時中在處理防疫工作之餘，也能注意自己的健康。

不過，該人士也發現，最近也有不少人存有「惡意」，挑撥行政團隊、直指陳時中「功高震主」，因此要「要陳時中休息」，進而「撤換指揮官」等諸如此類配合對岸論述，卻頻頻出現在部分媒體與政治人物口中。

政治圈人士驚訝表示，台灣在政府及全民都關注防疫、全力投入防疫工作的當下，民眾黨中評委賴祥蔚竟然上節目宣稱陳時中能力有限，應該撤換陳時中的指揮官職務，改由蘇貞昌擔任指揮官。

政治圈人士說，賴祥蔚是民眾黨核心，是柯文哲「國師團」的重要指標，而賴祥蔚批評陳時中能力不足，這種說法不僅打臉民眾黨主席柯文哲，在防疫關鍵時機，恐怕賴祥蔚得說明清楚。

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