大巨蛋環差過關拚柯P任內完工　柯文哲：沒有預設時程表

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋25日上午環評會再審，歷經2個多小時討論，最後「有條件通過」，附帶意見要求遠雄於1個月內補齊資料送委員確認，等同復工在即，最快下半年可復工、柯文哲卸任前有機會完工。對此，柯文哲26日表示，依法行政，一關一關過，「都是公開透明，該怎麼做就怎麼做，沒有預設時程表」。

台北市政府過去認定大巨蛋未按圖施工，2015年勒令遠雄停工。去年7月都審闖關成功，2月北市環境影響評估審查委員會召開大巨蛋環境影響差異分析報告，光害、交通動線、生態池等都被質疑，委員要求遠雄補齊資料再審。

在25日的環評會中，儘管議員、在地里長都提出質疑，但最終經閉門會議討論後，環差審核修正通過，附帶建議要求遠雄應對民眾所提的光害及交通動線、文化園區荷花池水位變動妥為因應。陸續完成都審、環評後，大巨蛋距離復工僅剩下營建署的圖面競合審查，通過後再向市府提出建照申請，最快下半年可復工、1年半完工。

對此，柯文哲26日出席雙北論壇會後受訪時表示，大巨蛋就依法行政，一關一關過。他說，這種題目被問很多年，就好像考試去問老師什麼時候會過，「他（遠雄）要認真準備考試、要來考、還要考過，不是說你什麼時候要發證書給我、什麼時候要發及格證書」。

柯文哲強調，一開始就沒有預設立場，所有這種大巨蛋都是網路直播，都是公開透明，「該怎麼做就怎麼做，沒有預設時程表」。

