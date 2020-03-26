雙北防疫達成10項協議　柯侯一致「目前沒有要封城狀況」

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜於合作交流會議後記者會合影。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

雙北論壇26日登場，雙方市長柯文哲、侯友宜將聚焦防疫議題，探討深化兩市合作與模式，最終達成10項協議，包括相關SOP共享、互相支援防疫旅館、集中檢疫場所共享等。針對備受矚目的封城一事，侯友宜表示，跟柯市長都是同一個步調，其實我們要為下一個階段準備，「目前並沒有所謂要封城狀況」。

柯文哲表示，雙北首長會談，市長層級是1年1次，副市長是1年2次。柯說，本來就有合作事項，在過去幾年有超過140案的合作事項，這次因應疫情，我們一開始私底下談過，針對疫情是這樣，雙北合作資源共享、政策醫治，本來是先就有定調。

「雙北本來就有很多合作機制、項目，也行之有年。」柯文哲說，在大台北生活圈本來就要資源共享，政策要一致，不可能捷運到新北市用他們的規則，幾度不能坐大家都要一致。今天事實上有討論10個項目，細節到時候再看新聞稿。

柯文哲接著說，有跟侯市長講，認為這疫情會拖相當久，以後在過程中還會陸陸續續出現新的問題，我們只要雙邊的對口單位很清楚，然後就且戰且戰。今天很多很多項目，有10個，從防疫旅館、防災士的訓練、防疫專車、搭乘捷運超過幾度不准讓他坐，發燒旅客後續怎麼運作，SOP要一致。

另外，還有校園防疫，因為有的雙北市民要到台北市念書，或是反過來。還有集中檢疫場所要共享，還有自動口罩販賣機試辦計畫，如果中央通過怎麼做。最重要的是退休醫護人員互相支援機制，因為不管台北市、新北市，我們跟護理師公會講，至少兩邊價格要一樣，不可能兩邊不一樣。

最後包括批發市場，很多漁產、畜產、農產批發市場，萬一掛了一個另一個要支援，很多這種合作事項，相當多。柯文哲說，還是那句話，在過程當中還會有新的問題出現，最重要是要有一個對口單位，然後且戰且走。

侯友宜則強調，跟柯市長合作無間、隨時可以通電話，也能隨時就現況要改變的時候立即做同步處理，所以雙北合作不一定要等會議開完，事先就可以啟動。今天這10個議題之前就討論過了，不管是防疫旅館、防疫專車、集中檢疫、民生物資搭配，這部分在會議裡面都確認了。

至於封城問題？侯友宜說，跟柯市長都是同一個步調，其實我們要為下一個階段準備，「目前並沒有所謂要封城狀況」。但為了下一個階段準備，我們有一個《全民防衛總動員法》，裡面分兩個階段，一個是動員準備階段、一個是動員實作階段，在動員準備階段要做準備計畫，就人力、物力、財力、交通、衛生、科技、軍事等做盤點，並針對防疫情形做適度調整、做一個複習，事實上雙北過去每兩年都有動員防衛演練，今年本來沒有，但這個準備計畫我們隨時可以做好。

侯友宜說，做好準備後，萬一下一個階段跨大限制，中央法令頒布下來，我們就可以採取防衛動員準備計畫裡面，去配合中央擴大限制某部分大家的不方便，來挽救疫情，這是一個準備階段當中，我們意見都是一致，都在做準備計畫。