徵收民地讓建商蓋「美河市」　大法官認定違憲5年後…法院仍判地主敗訴

▲美河市聯開案部分地主打官司要求撤銷徵收土地敗訴。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運新店線「美河市」開發案，部分遭徵收地主認為，當初政府說要蓋捷運，結果被建商拿去蓋社區，打官司要求撤銷徵收接連敗訴後，地主聲請釋憲成功，大法官釋字732號解認為，《大眾捷運法》讓政府徵收交通事業旁非必需的毗臨地，違反《憲法》比例原則，地主因此獲得再審翻盤機會，但台北高等行政法院今26日宣判「原告之訴駁回」，地主仍敗訴。

台北市政府1991年間為了捷運新店線工程，徵收新北市大坪林段200多筆農地，結果後來有部分土地被公告核定為聯合開發地，並在2001年由建商日勝生取得開發案，興建美河市住宅社區，范姓等9名地主不服，當初政府說要蓋捷運，用低價徵收後，被建商拿去蓋房牟利，打官司要求撤銷徵收。

▲地主不滿政府說徵收土地是要蓋捷運站，結果被建商拿去蓋大樓牟利。（圖為資料照／記者姜國輝攝）

但是台北高等行政法院、最高行政法院接連判地主敗訴，地主聲請釋憲，大法官在2015年9月作出732號解釋，認為北市當初徵收土地所依據的《大眾捷運法》相關條文，賦予政府徵收交通事業毗鄰土地的權利，但實際上這些毗鄰地並非交通事業(指捷運站)所必續使用，應另以優惠方式、市地重劃等方式處理，同一徵收有違比例原則而違憲。

范姓等9地主再以這份有利的釋憲結果，向最高行政法院聲請再審成功，全案在2017年發回台北高等行政法院展開再審，但是新的一輪司法訴訟持續2年半後，北高行仍在26日判決地主敗訴。目前北高行尚未公布再審判決理由。

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