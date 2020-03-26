錢櫃、好樂迪不配合管控人潮　侯友宜：明約更多業者來開會討論

記者袁茵、蔡文鈴、張乃文／台北報導

新北市長侯友宜25日點名板橋錢櫃等9處不配合店家，直言若業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」。侯友宜26日進一步解釋，27日還會找大賣場、夜市、餐飲業者等來開會，討論如何在不影響群聚又不交叉感染的情況下，大家共同往前走。

侯友宜日前率領由警、消、衛生局等單位組成的「聯合查察關懷小組」，前往新北市轄區內錢櫃、好樂迪等密閉空間視察防疫。然而侯友宜卻在24日晚間點名板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店、正義店、永和錢櫃、永和星光大道、蘆洲好樂迪，以及汐止好樂迪等9處不配合店家，如果業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」。





▲新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，雙北合作交流會議後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜26日抵達台北市政府，與台北市長柯文哲進行雙北論壇。針對24日的回應，侯友宜進一步表示，公有空地館舍已經暫停開放兩周，對私有地的部分，希望在人潮多的密閉空間，業者可以管控人潮，不要造成交叉群聚感染，也呼籲民眾不要四處趴趴走，尤其是人潮多的地方不要去。

侯友宜強調，拜託業者一定要做好環境消毒、量體溫和戴口罩，也可以請警察來幫忙查居家檢疫者身分，同時在管控人潮上面，如果需要協助的，都樂於派警察去協助。相信業者本身對疫情防疫很重視，所以業者和大家都站在同一條陣線來共同防疫，才能有效控管。

侯友宜透露，27日還會找所有業者，不論是大賣場、餐飲業、夜市等業者到新北市來開會，看雙方怎麼站在一塊，尤其是中央25日建議停辦室內100人以下、室外500人以下的公眾集會命令，看如何對人潮管控上進行協助，在不影響群聚又不交叉感染的情況下，大家共同往前走，市府來聽業者聲音，這是最主要目的。

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