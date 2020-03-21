賣場「衛生紙限購令」？行政院「未行文」：由經濟部與業者協調





▲愛買即日起每人／每輛購物車限購1串衛生紙。（圖／愛買a.mart）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，部分民眾因為恐慌開始囤貨衛生紙等用品。針對有賣場業者祭出「衛生紙限購令」，行政院發言人Kolas Yotaka 21日回應，並沒有行文給賣場，而是經濟部與業者協調。

家樂福、大潤發等大賣場業者，面對民眾搶購衛生紙，陸續發出緊急公告，稱配合政府宣導，21日起衛生紙每人限購一條。

對此，Kolas回應，行政院並沒有對外發文，是經濟部有跟業者協調，同時強調，目前物資充足，沒有製造來不及的問題。面對民眾瘋囤貨，行政院長蘇貞昌選擇創意宣導，逗趣強調「貨很多」不怕民眾買。他指出，政府公糧庫存九十萬噸，糧食非常足夠；國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，「全開會賣不完」。

對於疫情持續升溫，蘇貞昌也在近日指示各部會，面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，一定要要做好全面境管，徹底落實隔離與檢疫，還有鑰做好衛教宣導等。

Kolas 表示，疫情進入第二波高峰期，總統蔡英文19日發表公開談話當天起的未來14天之內，是歐美等境外移入個案的潛伏期，是「防疫關鍵期」，這段期間各部會要做好緊密聯繫。有關防疫的隔離與檢疫，除了衛福部的追縱，若發現被隔離與檢疫者外出趴趴走，也須動員警政署、移民署相關單位的人力，這需要各部會的密切聯擊與共同協力，蘇貞昌在院會要求，防疫關鍵期各部會必須戰戰兢兢面對、螺絲不能鬆。