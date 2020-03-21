高雄好市多賣場直擊！民生物資充充足　貨品「多到滿出來」

▲賣場生鮮肉品區貨量相當齊全。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情高燒不退，第一線防疫人員已忙到焦頭爛額，民眾又聽信不實謠言瘋搶民生物資造成恐懼蔓延，日前有媒體直擊在高雄好市多賣場中，消費者幾乎陷入「有什麼，搶什麼」的漩渦裡，不過，就在中央與地方齊心呼籲「物資絕對足夠」信心喊話下，這波瘋搶潮似乎有降溫的趨勢，在賣場中生鮮肉類、衛生紙、白米等物品貨量相當齊全，假日人潮似乎又較疫情爆發前少，結帳區不若日前大排長龍的景象。

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▲業者已補進大量白米。（圖／記者洪正達攝）

▲▼加熱食品、麵包區貨量也比平常多。（圖／記者洪正達攝）

被當成民生物資短缺象徵的衛生紙與白米，賣場已進行大量補貨因應，高雄市長韓國瑜則在21日召集各大賣場業者舉行記者會向全民喊話，所有物資都相當充足，並在記者會結束後到大賣場突擊直播物資是否仍有瘋搶現象，目前看起來已不若前幾日囤貨潮造成民眾心理的恐懼。

▲結帳區不若前幾天囤貨潮大排長龍。（圖／記者洪正達攝）

據了解，19日在高雄出現的瘋搶潮，民眾瘋狂購買物資，每台推車上幾乎都是泡麵、乾糧、水、衛生紙，幾乎是「有什麼，搬什麼」除了停車位以外，賣場通道也被擠得水洩不通，在泡麵、乾糧貨價，也有不少消費者正在研究口味以及保存期限，雖然賣場存貨雖然還足夠，但是民眾出現掃貨的狀態，讓賣場人員很傻眼，表示泡麵乾糧還有貨就會補貨，請民眾不要擔心，此景對比21日賣場現況簡直是天壤之別。

▲衛生紙區有工作人員在旁邊隨時準備補貨。（圖／記者洪正達攝）





▲19日囤貨潮民眾幾乎人手一串衛生紙。（資料照／記者許宥孺攝）





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