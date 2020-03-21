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新北閉館運動中心惡意放無薪假　市府：若屬實要罰

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▲新北市三鶯國民運動中心9/30試營運。（圖／新北市政府新聞局提供）

▲新北市宣布公有封閉型場館暫停開放兩周。（示意圖／新北市政府新聞局提供）

記者張乃文／新北報導

新北市長侯友宜19日宣布市內公有封閉型場館暫停開放2周，共13家運動中心緊急關閉。不過卻傳出有員工被迫簽「無薪假合約」，對此，新北體育處場洪玉玲表示，市府已提出三大紓困方案配套因應，若有業者確實違反契約，市府將會開罰。

新北市長侯友宜宣布，為全面加強防疫措施，除了20日起新北市公有封閉型場館暫停對外開放兩個禮拜，加碼宣布即日起至學期結束7月14日，將暫停開放校園，防止群聚感染。但卻傳出有部分運動中心員工遭半逼迫簽下「無薪假」同意書。

對此，洪玉玲表示，19日開會後提出三大紓困方案，包括延長合約營運期限，減收權利金、租金等，會中也強調「停工也要依法給員工有薪假」，同時會檢閱各運動中心的閉館報表，如果有業者確實違法將會進行開罰。

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