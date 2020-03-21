18至60歲按劑量分組　陸首批「疫苗接種」志願者曝光

▲民眾在自己的微博上自曝成為肺炎疫苗受試者。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫苗首批臨床試驗者今（21日）曝光，受試者小米（化名）在自己的微博上分享網購的褲子，順帶提到她作為志願者，穿著那條褲子，接種新冠疫苗。陸媒報導，這批志願者將按劑量分成3組，每組36人。接種後半年內，醫學團隊會定期查訪，看其是否有不良反應，以及體內是否產生抗S蛋白特異性抗體。

▲接種新冠肺炎疫苗後，需隔離觀察14天。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，身為一期新冠肺炎疫苗受試者的小米表示，她只是覺得自己剛好符合條件，沒有太多負擔，且能承受結果，「偶爾也想脫離一下低級趣味的一個普通人，真的該感謝的是所有一切站在普通人面前的人。」

文章發出後，立刻被大陸網友瘋狂轉載，並且到文章底下留言祝福。對於網友的祝福及致敬，小米提到，「自己就是個普通人，對大家湧來的關注，一時不知如何回覆。」

中國工程院院士王軍志日前曾公開表示，已有研發進展比較快的單位，向國家藥監局遞交臨床試驗申請材料、並且已經展開臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。

▲志願者小米（化名）在微博上分享隔離期間的餐食。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，小米正是第一批志願者之一，而她參加的試驗，叫做重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體） I 期臨床試驗。這種疫苗採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原。

這項 I 期試驗需要的志願者不多，僅限武漢地區常住居民，武昌、洪山、東湖風景區戶籍居民優先，年齡限制則是18-60歲。這批志願者會被分為低劑量、中劑量和高劑量組三組，每組36人，經過篩選和體檢後，符合要求的志願者可以接種疫苗，「此後的14天，為集中隔離觀察期。」

接種後半年內，醫學團隊會定期對志願者進行多次隨訪，看其是否有不良反應，以及體內是否產生抗S蛋白特異性抗體。