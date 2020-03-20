口罩禁出口　留學生媽氣炸：為什麼不能寄給孩子？

▲留學生家長質疑，為何出國可以帶口罩，卻不能把口罩寄到國外。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，世界各國確診人數不斷增加。為了加強防疫，政府下令，讓民眾以實名制購買口罩，以杜絕囤貨的亂象，同時禁止口罩出口。而這也讓許多海外留學生出面抱怨，在國外買不到口罩，家人也沒有辦法幫忙寄，感到相當苦惱，希望政府能夠通融，讓口罩可以送到他們手上。

一名美國留學生的家長出面抱怨，依照政府規定，出國時最多能攜帶250片口罩，那為什麼不能寄口罩給遠在他國念書的留學生，只要數量也控制在250片以內，「我想說，那我想要幫他寄，後來才發現醫療用的口罩，一律不准寄送到國外去，希望政府能夠重視一下，在國外就學的這個孩子。」

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這個話題不斷延燒，還有留學生家長向國民黨陳情，讓國民黨秘書長柯志恩、文傳會主委王育敏等人出面開記者會。國民黨在記者會上建議，如今新冠肺炎疫情相當流行，不少留學生家長會擔心遠在海外的子女，希望政府能夠傾聽家長們的擔憂，兼顧留學生的當地照顧，以及國內疫情的控制。

▲蘇貞昌說，現在已經開始規劃，等到口罩產能提升後，可以一定程度鬆綁。（圖／記者李毓康攝）

對於這些問題，蘇貞昌20日在立法院接受質詢時說明，目前有在計畫，等到口罩產能提升後，預計會開放寄送，只要在一定的數量、期限內，就能寄送給海外有一定關係的親人，不過現在還不行。

針對口罩是否可以寄給海外親人的疑問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，要幫助在外國人，會涉及管理問題，等到整理出實際需求後，再匡列目標族群，進一步進行規劃。

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▼陳時中也針對問題做出回答。（圖／記者張榮恩攝）