比照立院「2議員確診關議會」？陳時中：來研議 依照情況給建議





▲陳時中、蘇貞昌、潘文忠回應防疫議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院秘書長林志嘉日前表示，若2位立法委員確診，立法院就會關閉院區改成遠距會議。針對是否建議地方議會比照辦理，衛福部長陳時中17日表示，會進行研議，應該會依照地方情況提供建議。

立委黃國書17日在立院質詢時表示，政治人物是疫情中的高風險群，目前立院規定是2個委員確診就關閉院區，地方議會是否也要比照辦理？對此，陳時中回應，「我們來研議，依照地方情況，應該會給建議。」