新北率先公布線上補課規準「第一次補課就上手！」　最高可折抵實體課50%

▲新北首先公布線上補課參考指引。（資料照／新北教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

面對疫情隨時可能造成學校停課的威脅，新北市17日率全國之先公布「新北市各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』線上補課參考指引」，作為新北市各級學校停課期間實施線上補課之規準，讓市民第一次補課就上手！線上補課可採視訊直播教學或教師自錄影片搭配通訊軟體互動，最高可折抵實體補課50%。

教育局長張明文表示，新北市有良好的資訊融入教學基礎，發布的參考指引中也亦包含「線上補課計畫範本」，學校可依據範本自主規劃線上補課內容，免去繁瑣的行政討論，讓學校「第一次線上補課就上手」，辦理線上補課卓有成效的學校，亦將從優敘獎，鼓勵學校積極規劃，同時也呼籲家長全力配合學校線上補課規劃，一同為孩子的學習把關。

教育局表示，新北市以「超前部署」、「多元彈性」及「擬真課堂教學」三大重點規劃線上補課參考指引，提供有意願進行線上補課的學校可事先撰擬計畫，選擇適合學校的線上補課方式，教育局也強調線上補課須符合「即時性」及「互動性」，並應包含線上進行分派作業及評量，同時也要求學校辦理教師線上教學研習及進行師生線上補課演練等。各校實施線上補課時，各堂數可以折抵實體補課節數，國小階段每天不超過4節、國高中每天不超過6節，最高可以折抵各科補課總節數的50%。

此外，在硬體整備上，已由各校事前調查學生家中資訊設備狀況、盤點校內資訊設備數量，如學生家中無相關設備，將由學校或教育局提供借用服務，教網中心已準備近200台筆電及平板供學校借用，新北市合計準備超過2萬3,000台行動載具備用。

長期推動新北市資訊教育及線上教學的昌福國小呂聰賢老師表示，線上教學不會完全取代實體授課，但是線上補課絕對是在防疫期間非常重要的措施，新北市對於線上平台的應用以及線上教學的準備都已經走在全國前面，所有教師都必須投入這場抗疫戰場。自己也已經完成校內學生家中資訊設備的調查，也做好各種線上平台的使用教學影片，萬一停課發生時，才能從容不迫。

教育局表示，新北市發布線上補課參考指引前，已率先公告「新北市各級學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』停課、補課及定期評量應變計畫」並進行學校線上教學演練，模擬各種在家視訊線上教學模式。萬一有停課需要，各校可立即提供學生線上補課，不僅可保持學習狀態，同時降低復課後的龐大行政負擔，維護孩子的學習權益。