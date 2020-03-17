林淑芬憂無薪假「通報黑數」：高薪勞工直接領補助、低薪勞工上班才有錢？





▲民進黨立法委員林淑芬質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，勞動部推出就業安定措施盼能減輕勞工負擔。民進黨立委林淑芬17日質詢時質疑，貼近基本薪資的勞工若被放無薪假，很可能因為雇主不願通報變成「通報黑數」。

林淑芬表示，針對減班減薪的勞工，政府推出就業安定措施，但此舉真的能接住有需要幫助的勞工嗎？以服務及銷售工作人員為例，平均薪資落在25988元，其他技術勞工更低，只有兩萬二左右。

林淑芬指出，政府的安定措施，如果以最高級距的46800元為例子，依照規定被放無薪假也不得低於基本薪資的23800元，政府會提供差額的一半也就是一萬一千元左右；不過，如果是本來就貼近基本薪資的勞工，一周休息一天的話，工資剩下兩萬二千多、一周休息兩天，工資只剩一萬九千多元。

林淑芬質疑，如果以上述狀況來說，等於顧主要付比這些勞工實際薪資更多的錢，很可能造成雇主不願通報的現象，形成通報黑數，難道要勞工自己跟雇主說這樣違法嗎？

對此，勞動部長許銘春回應，有關貼近基本薪資的勞工，規劃讓他們到公部門上班，用時薪的方式，補貼他的薪水。林淑芬進一步質疑「以工代賑」作法，為什麼高薪勞工可以直接領補貼，低薪勞工卻得上班才能領錢？

林淑芬要求勞動部回去想一想，看看這樣是否公平，行政院長蘇貞昌回應表示認同，請林淑芬盡量點出來哪裡不合理，請部長再想一想如何解決問題。