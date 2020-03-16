防疫升級！　宜蘭縣府啟動出入防疫管制　紅外線感測儀測體溫

▲歐洲新冠肺炎疫情升溫，宜縣府16日啟動出入防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，宜蘭縣政府及所屬各機關16日起實施出入防疫管制措施，宜蘭縣長林姿妙關心同仁進出狀況，並巡視縣府辦公廳舍防疫管制設施。林姿妙除了感謝洽公民眾與縣府同仁對防疫措施的配合，並提醒若有國外旅遊史或呼吸道咳嗽症狀者進出一定要配戴口罩，如有發燒症狀則應立即就醫，保護自己也保護他人。

由於歐洲新冠肺炎疫情升溫，世界衛生組織也在日前發布全球大流行警訊，為防堵新型冠狀病毒、避免疫情擴散，宜蘭縣長林姿妙在13日裁示縣府防疫升級後，秘書處隨即在週6日加緊施工，縣府29處出入口僅開放正門（中央公園）及後門（棧橋）進出，其餘出入口則封閉不提供員工及民眾進出。

進入縣府後首先會透過紅外線溫度感測儀進行體溫量測，門口也會提供自動感應酒精噴霧機做手部消毒。感測儀量測得體溫達攝氏37.5度以上，則會由輪值的同仁用額溫槍再次量測；如仍達攝氏37.5度以上，請立即就醫或返家休息。另縣府所屬機關如環保局、衛生局及財政稅務局等也將配合實施相關管制；若需進出縣府文化局及所屬場館請民眾配合配戴口罩。

林姿妙呼籲，縣民應遵守各項防疫規定，且避免前往被宣布為疫區的國家；非必要請減少出入有高感染風險的地方，例如：擁擠的大型活動、多人近距離吃飯的地方、醫院等，都是高風險地點。面對疫情需要謹慎、但不必過度恐慌；除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口、生病在家休養外，也需做好居家環境清潔消毒，維護環境安全，減少病毒傳播及群聚感染的機會。相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、或宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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