　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫升級！　宜蘭縣府啟動出入防疫管制　紅外線感測儀測體溫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼歐洲新冠肺炎疫情升溫，宜縣府16日啟動出入防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲歐洲新冠肺炎疫情升溫，宜縣府16日啟動出入防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，宜蘭縣政府及所屬各機關16日起實施出入防疫管制措施，宜蘭縣長林姿妙關心同仁進出狀況，並巡視縣府辦公廳舍防疫管制設施。林姿妙除了感謝洽公民眾與縣府同仁對防疫措施的配合，並提醒若有國外旅遊史或呼吸道咳嗽症狀者進出一定要配戴口罩，如有發燒症狀則應立即就醫，保護自己也保護他人。

▲▼歐洲新冠肺炎疫情升溫，宜縣府16日啟動出入防疫管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

由於歐洲新冠肺炎疫情升溫，世界衛生組織也在日前發布全球大流行警訊，為防堵新型冠狀病毒、避免疫情擴散，宜蘭縣長林姿妙在13日裁示縣府防疫升級後，秘書處隨即在週6日加緊施工，縣府29處出入口僅開放正門（中央公園）及後門（棧橋）進出，其餘出入口則封閉不提供員工及民眾進出。

進入縣府後首先會透過紅外線溫度感測儀進行體溫量測，門口也會提供自動感應酒精噴霧機做手部消毒。感測儀量測得體溫達攝氏37.5度以上，則會由輪值的同仁用額溫槍再次量測；如仍達攝氏37.5度以上，請立即就醫或返家休息。另縣府所屬機關如環保局、衛生局及財政稅務局等也將配合實施相關管制；若需進出縣府文化局及所屬場館請民眾配合配戴口罩。

林姿妙呼籲，縣民應遵守各項防疫規定，且避免前往被宣布為疫區的國家；非必要請減少出入有高感染風險的地方，例如：擁擠的大型活動、多人近距離吃飯的地方、醫院等，都是高風險地點。面對疫情需要謹慎、但不必過度恐慌；除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口、生病在家休養外，也需做好居家環境清潔消毒，維護環境安全，減少病毒傳播及群聚感染的機會。相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、或宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

►網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

其他人也看了這些...

►你們不送我來送！　男大生開餐車送50個pizza給陽大醫院

►你們不送我來送！　蘇澳「肉焿民」免費並外送200碗蒜味焿到醫院

►這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

ET快訊
案59高中生「赴希臘旅遊」網氣炸詛咒！親友揭始末…風向變了
恐怖的一天！義大利單日新增死亡數「遠超中國最高紀錄」
侯友宜宣布：新北市高中職以下師生　6月底前禁止出國
1歲幼女發燒41度！台灣媽媽無助：英國醫院「有症狀也不驗」慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫升級！　宜蘭縣府啟動出入防疫管制　紅外線感測儀測體溫

防範新冠肺炎疫情　台南市春季淨灘延期

結合民力共同幫助弱勢　高樹警發送物資溫暖社區

屏東市彼岸花關懷協會會員大會　會員旗袍秀超搶眼

台南白河林初埤「2020木棉花季」完美落幕　27萬人參與賞花

吃屎哥「被綁爆打」直播！抓到10人悲劇了…桃園警曝真相：自導自演

泰好玩！體驗「踩椰殼高蹺遊戲」　鄭文燦和新住民尋找童趣

新北農業局水保新領導　多元服務行動治理新趨勢

河樂廣場每星期二休園一天　黃偉哲呼籲一起來愛護台南之寶

全台百岳最多屢傳山難　花蓮實施空勤救護演訓提升救援能力

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

防疫升級！　宜蘭縣府啟動出入防疫管制　紅外線感測儀測體溫

防範新冠肺炎疫情　台南市春季淨灘延期

結合民力共同幫助弱勢　高樹警發送物資溫暖社區

屏東市彼岸花關懷協會會員大會　會員旗袍秀超搶眼

台南白河林初埤「2020木棉花季」完美落幕　27萬人參與賞花

吃屎哥「被綁爆打」直播！抓到10人悲劇了…桃園警曝真相：自導自演

泰好玩！體驗「踩椰殼高蹺遊戲」　鄭文燦和新住民尋找童趣

新北農業局水保新領導　多元服務行動治理新趨勢

河樂廣場每星期二休園一天　黃偉哲呼籲一起來愛護台南之寶

全台百岳最多屢傳山難　花蓮實施空勤救護演訓提升救援能力

香濃不死甜！隱身高雄巷內的銷魂乳酪條　還有邪惡草莓牛奶杯

馮迪索不會讓人失望！《血衛》隱藏創意比超級英雄更可觀

各地滯留郵輪一次掌握　至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

會感染就是命！　歐洲人「口罩未必有效」浪漫防疫：白人咳嗽比較沒差

密閉空間塞130人！教會堅持禮拜「連爆46例」　南韓首都圈第二大感染群

老婦怕染病「不敢進超市」哽咽求援！美運動員暖相助　網讚：超善良

新店殺人案疑有精神病　蔡清祥呼籲適當治療以免害人害己

捲入大貨車後輪！　台南男大生「胸腹大量出血+多處骨折」不治

咖啡品牌捉對廝殺！就要「開在隔壁」　店面房東成最大贏家

人行今實施2.3兆定向降準＋MLF操作　未隨美國降息

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

地方熱門新聞

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場

花百萬造神！傅崐萁作文簿被罵翻

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

台南林初埤「2020木棉花季」完美落幕

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

河樂廣場每星期二休園一天

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

攤商墜天井　褲管勾鋼筋倒吊亡

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

防疫台南市春季淨灘延期

鄭文燦體驗　踩椰殼高蹺遊戲

更多熱門

相關新聞

英國政府稱過早隔離會疲乏　專家要求拿出證據

英國政府稱過早隔離會疲乏　專家要求拿出證據

越來越多專家出面指控英國政府的武漢肺炎防疫對策太過薄弱，呼籲政府施行更強硬措施，必要時須採行隔離政策。專家並質疑所謂「太早行動，民眾會感到疲累」的說法，要求拿出證據，否則政府應重新考慮這項決定。

閉門打很奇怪　胡金龍：疫情太恐怖

閉門打很奇怪　胡金龍：疫情太恐怖

美職首例確診　建議自主隔離4到6周

美職首例確診　建議自主隔離4到6周

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

立法院開會全面開窗通風　官員、立委採「梅花座」

立法院開會全面開窗通風　官員、立委採「梅花座」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19宜蘭線防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

北部男高中生感染　首例全班停課

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面