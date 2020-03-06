你們不送我來送！　蘇澳「肉焿民」免費並外送200碗蒜味焿到醫院

▲▼200碗蒜味肉羹、100碗魯肉飯免費送醫院，給榮總蘇澳分院醫護加油打氣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台北榮總蘇澳分院因新冠肺炎疫情，醫護人員工作量及壓力倍於平常，第一線醫護人員經常難以正常用餐，蘇澳區漁會陳春生總幹事和蘇澳「肉焿民」老闆林俊民，為支持醫護人員共同抗疫、無畏疫情，林老闆特親製200碗蒜味肉焿，並由陳總幹事號召漁會家政班製作200盒現切水果，6日親送院內，為第一線醫護人員加油打氣、補充體力。

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榮總蘇澳分院表示，雖然防疫工作醫院責無旁貸，但隨著疫情擴散，醫護人員遭受歧視之新聞事件不斷發生，各地經常出現拒送餐飲至醫療院所之情形，使醫護人員感到氣餒及委屈。

而蘇澳區漁會陳春生總幹事，和蘇澳知名小吃肉焿民老闆林俊民，與為支持醫護人員共同抗疫，無畏疫情，林老闆特親製200碗蒜味肉焿，並由陳總幹事號召漁會家政班製作200盒現切水果，6日親送至蘇榮，為第一線醫護人員加油打氣、補充體力；漁會及肉焿民拋磚引玉之舉，獲得蘇澳知名餐館耳東小館熱烈響映，追贈100碗魯肉飯。

林俊民表示，為準備餐點，特別停業1天，雖然對於在地老顧客深感抱歉，但他認為抗疫是全民的事，能夠以實際行動支持第一線醫療人員，是每位愛宜蘭、愛台灣的人應該做的事。

不少醫護人員，收到贈送的焿湯、水果及魯肉飯，都感覺相當窩心，蘇澳分院院方表示: 除了感謝之外，更表示有了各界的關心和支持，讓所有醫護人員更有信心和體力，為守護全民的健康來打拚！



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