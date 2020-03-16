侯友宜宣布：新北市高中職以下師生　6月底前禁止出國

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者蔡文鈴／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日宣布，台灣新增6例「境外移入」的確診案例，其中一名北部男是高中生，讓不少北部校園開始警戒。對此，新北市長侯友宜16日表示，新北市高中職以下師生，所有師生一律禁止出國，若有例外的必須來報告。

新北市府16日宣布，針對全市高中職以下學校，不論公立私立，6月底前都避免出國，若有特殊原因，需呈報教育局與學校，經同意後才能出國，相關規範視疫情狀況再行調整。

新北市教育局長張明文說明，範圍包括公私立幼兒園、國小、國中以及高中職，若師生要出國必須提出專案報准，審核通過才可出國，屬人倫、家庭探視等需求會盡量從寬。

張明文表示，目前為學期中，除了滯留中港澳的210多位學生以外，出國的學生僅是少數，但4月遇到清明連續假期，會請老師提醒學生避免出國，教育局也要求學校確實掌握學生出缺席狀況，每日都要更新回報。

衛福部長陳時中15日於記者會上坦言，這名男高中生是比較需要擔心的案例，因為時間拉得比較長，現在是匡列16個，未來一定比這大很多。他強調，該案例出國很久，1月中出國到3/5才回來，所以「相當自由自在的生活」，沒有補習，但是活動看起來比較多，所以也比較擔憂。



▲板橋高中防疫整備工作。（圖／記者許展溢攝）



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