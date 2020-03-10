你們不送我來送！　男大生開餐車送50個pizza給陽大醫院

▲宜大曾品均（上圖右1）與學長林聖翔學長，50個暖心pizz助陽大醫護抗世紀之疫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情持續升溫，蘭陽平原卻溫情滿溢，宜蘭大學園藝系3年級曾品均同學與剛當完兵的林聖翔學長，於10日下午駕著「1997手工窯烤披薩餐車」至陽大醫院，現烤披薩直送各醫療單位，為辛苦的第一線同仁補元氣加油，讓陽大醫護足甘心，有力氣力抗這波世紀之疫。

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愛心披薩送陽大活動，是宜蘭大學園藝系3年級曾品均同學，有鑑於近日新冠肺炎延燒，第一線同仁仍努力不懈與防疫作戰，為向所有第一線人員致敬，故主動向陽大附醫聯繫，希望在課餘時間，透過他們的專長傳達正能量，為醫護同仁加油打氣。

10日下午2人駕著「1997手工窯烤披薩餐車」至陽大醫院，免費贈送50個現烤PIZZA，藉由美味且香氣四溢的手工窯烤披薩，向辛苦的第一線醫護加油，並讓醫護人員有力氣繼續跟疫情作戰。

陽大醫院楊純豪院長表示，防疫期間醫院所有單位、同仁都動起來一起努力，奮力做好防疫守護民眾健康，而我們的社會處處有溫情，感謝曾品均同學及林聖翔學長，熱騰騰的披薩正代表著熱情與關懷，直送陽大！

抗世紀之疫！醫護人員最需要的是正面能量與鼓勵，大家的心意是送給醫護人員最珍貴的禮物，也是他們力抗疫情，守護民眾健康的最大動力。

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