立法院開會官員與立委採「梅花座」　全面開窗、簽到實名管制

▲立法院國防委員會防疫措施，官員、立委與記者實名簽到，並規劃梅花座。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會16日邀請國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬進行業務報告，由於新冠肺炎疫情，開會也有防疫措施，除了要求各部會精簡出席人員外，也安排所有人採「梅花座」，更要大家都必須簽到、簽退，確實掌握會議中人員名單。

面對新冠肺炎疫情，立法院有規範防疫措施，外交及國防委員會16日開會時，便正式實施，除了要求所以立委、列席官員，以及採訪記者，都必須採「梅花座」外，更要求所有人員進出都要簽到、簽退，明確掌握進入人員名單。

在會場的安排上，委員會也將所有窗戶打開，以利通風；此外，座位也用紅龍線做區隔，將立委、官員與媒體隔離，同時也請所有列席的部會官員都要大幅精簡，降低群聚的風險。

▼立法院國防委員會防疫措施，官員、立委與記者實名簽到，並採梅花座。（圖／記者屠惠剛攝）



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