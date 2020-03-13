王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

蔡宜芳、張益贍爆出不倫戀，也意外扯出民眾黨與綠黨密謀的案外案。從綠黨跑到民進黨的桃園市議員王浩宇，頻頻在臉書秀出與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，指出綠黨與民眾黨密謀。對於王浩宇的行徑，資深媒體人黃光芹直言，以後誰還信任你？

蔡宜芳、張益贍11日被爆出發展不倫戀，當天王浩宇加碼爆料，張益贍在去年選戰期間，與綠黨密謀攻擊民進黨、邊緣化時代力量，更秀出與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，張益贍說，「繼續維持戰略合作關係」、「我會請黨部打你不打時力」、「每天給我你批柯批民眾黨資料」。

▲王浩宇秀出與張益贍、蔡宜芳的對話框。（圖／翻攝王浩宇臉書）

民眾黨立委蔡壁如否認，並指王浩宇無誠信可言。王浩宇為此又在11日傍晚在臉書再秀與張益贍的對話紀錄。張益贍大讚當時代表綠黨參選立委的鄭惠文，並要綠黨加油，而王浩宇則說「你們（民眾黨）真的可能把時力KO耶！」張益贍則回「要靠你們」。

▲王浩宇與張益贍的對話紀錄。（圖／翻攝王浩宇臉書）

除了公布與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，王浩宇也爆料，跟蔡宜芳在電梯裡面的照片、一起上政論節目互撩、擺拍吃飯的照片，互相在臉書上針對議題討論，「都是宜芳陣營那邊拜託的」，「宜芳在選戰中缺乏聲量、沒有新聞，所以把腦筋動到我的頭上，基於幫助朋友（我把她當朋友），就算很多時候我自己被罵慘了，還是儘量幫忙」、「很多照片都演練超多次」。

▲王浩宇、蔡宜芳。（圖／翻攝王浩宇臉書）

關於張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨11日火速開鍘張益贍黨籍。對於王浩宇爆出民眾黨與綠黨密謀，民眾黨12日召開記者會說明，民眾黨絕不會透過個人的角色跟其他政黨協商合作，張益贍已違反黨章中「正直誠信」的相關規定。

至於蔡宜芳，民眾黨認為，經蔡宜芳書面、電話陳述後，認定蔡宜芳參與密謀程度尚輕，對蔡宜芳處以停止黨權1年之處分，未來1年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。

民眾黨對於張益贍、蔡宜芳與綠黨合作，做出處罰，但王浩宇曝光對話紀錄的行徑引發熱議。黃光芹13日在臉書表示，「王浩宇，不管你想證明什麼，請注意，別毫無顧忌公佈任何人的私訊。可以了！以後誰還信任你？」

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）