　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

▲張益贍、蔡宜芳。（組合圖／翻攝自張益贍臉書、記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

蔡宜芳、張益贍爆出不倫戀，也意外扯出民眾黨與綠黨密謀的案外案。從綠黨跑到民進黨的桃園市議員王浩宇，頻頻在臉書秀出與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，指出綠黨與民眾黨密謀。對於王浩宇的行徑，資深媒體人黃光芹直言，以後誰還信任你？

蔡宜芳、張益贍11日被爆出發展不倫戀，當天王浩宇加碼爆料，張益贍在去年選戰期間，與綠黨密謀攻擊民進黨、邊緣化時代力量，更秀出與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，張益贍說，「繼續維持戰略合作關係」、「我會請黨部打你不打時力」、「每天給我你批柯批民眾黨資料」。

▲▼王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇爆料，民眾黨密會綠黨。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇秀出與張益贍、蔡宜芳的對話框。（圖／翻攝王浩宇臉書）

民眾黨立委蔡壁如否認，並指王浩宇無誠信可言。王浩宇為此又在11日傍晚在臉書再秀與張益贍的對話紀錄。張益贍大讚當時代表綠黨參選立委的鄭惠文，並要綠黨加油，而王浩宇則說「你們（民眾黨）真的可能把時力KO耶！」張益贍則回「要靠你們」。

▲▼王浩宇與張益贍的對話紀錄。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇與張益贍的對話紀錄。（圖／翻攝王浩宇臉書）

除了公布與蔡宜芳、張益贍的對話紀錄，王浩宇也爆料，跟蔡宜芳在電梯裡面的照片、一起上政論節目互撩、擺拍吃飯的照片，互相在臉書上針對議題討論，「都是宜芳陣營那邊拜託的」，「宜芳在選戰中缺乏聲量、沒有新聞，所以把腦筋動到我的頭上，基於幫助朋友（我把她當朋友），就算很多時候我自己被罵慘了，還是儘量幫忙」、「很多照片都演練超多次」。

▲▼王浩宇、蔡宜芳。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇、蔡宜芳。（圖／翻攝王浩宇臉書）

關於張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨11日火速開鍘張益贍黨籍。對於王浩宇爆出民眾黨與綠黨密謀，民眾黨12日召開記者會說明，民眾黨絕不會透過個人的角色跟其他政黨協商合作，張益贍已違反黨章中「正直誠信」的相關規定。

至於蔡宜芳，民眾黨認為，經蔡宜芳書面、電話陳述後，認定蔡宜芳參與密謀程度尚輕，對蔡宜芳處以停止黨權1年之處分，未來1年將不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。

民眾黨對於張益贍、蔡宜芳與綠黨合作，做出處罰，但王浩宇曝光對話紀錄的行徑引發熱議。黃光芹13日在臉書表示，「王浩宇，不管你想證明什麼，請注意，別毫無顧忌公佈任何人的私訊。可以了！以後誰還信任你？」

▲▼桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）

ET快訊
隊友中鏢！C羅納度證實「自主隔離中」　檢驗結果出爐了
快訊／西班牙宣布進入緊急狀態！　政府可下令「封鎖」
快訊／巴西總統確診新冠病毒！全球首位國家元首
王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

新北部署再超前！全國首場社區感染演習　模擬「清空計畫」啟動作業

王浩宇怒告柯粉！各求償20萬　還原密會蔡宜芳

這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

口罩實名制2.0「首日47萬筆訂單」　陳其邁QA講解：ATM轉帳免手續費！

王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？

蔡宜芳沾人夫張益贍…羅友志爆她私下為人　指爆料者是自己人

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒轟「白癡」：歷史知識低落

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的！同台好友爆料：台下看到他們兩個

支持國土計畫法慘遭「出征」　洪申翰：不是按表決器就能蓋棺論定

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

新北部署再超前！全國首場社區感染演習　模擬「清空計畫」啟動作業

王浩宇怒告柯粉！各求償20萬　還原密會蔡宜芳

這是詐騙請掛斷！口罩2.0系統「不會」電話通知　徐國勇提醒民眾勿上當

口罩實名制2.0「首日47萬筆訂單」　陳其邁QA講解：ATM轉帳免手續費！

王浩宇秀與蔡宜芳、張益贍對話　黃光芹：以後誰還信任你？

蔡宜芳沾人夫張益贍…羅友志爆她私下為人　指爆料者是自己人

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒轟「白癡」：歷史知識低落

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的！同台好友爆料：台下看到他們兩個

支持國土計畫法慘遭「出征」　洪申翰：不是按表決器就能蓋棺論定

SBL／裕隆破紀錄史上單場新高122分　19記三分射垮璞園

中學五人制／教練、球員還在磨合　高市中山拼聯賽4強

飲料沒去冰！外送員罵女子「奧客」…反被回嗆「奧懶覺」

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

把你當空氣、雞蛋裡挑骨頭　老闆想fire你的「5個跡象」

中職／王玉譜連4打席保送　林岳平：手有點緊繃

中職／雙響劃破寂靜　郭阜林迎接隊友「心連心」

舉碑文證「台灣不屬中國」遭蔡正元怒轟　李啟維：3點回應所言屬實

汪超擅長「尷尬又不失禮貌的微笑」　網友瘋迷：有夠治癒

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

政治熱門新聞

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

不倫戀風暴後　蔡宜芳出沒立法院

施文儀曝內幕：中國從主角變導演

蔡宜芳偷吃　綠名嘴脫口爆：不會很意外

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

李來希：誰要什麼實名制2.0！

國安基金08:15緊急記者會　財長開盤前親上火線喊話

王浩宇秀對話紀錄　黃光芹：誰還信任你？

疫情燒到美國　謝震武：真像二戰

陳其邁專訪／唐鳳問為何一人2片？ 「覆蓋率」才是口罩2.0的關鍵

羅友志爆蔡宜芳私下為人　指爆料者就是民眾黨自己人

快訊／「生煤管制自治條例」3條文牴觸空污法 行政院發函台中市宣告無效

調國防資料遭質疑　吳斯懷：不要炒作

湯姆漢克斯、NBA兩球星確診　楊志良點出美國疫情惡化原因

更多熱門

相關新聞

王浩宇怒告柯粉！各求償20萬　還原密會蔡宜芳

王浩宇怒告柯粉！各求償20萬　還原密會蔡宜芳

蔡宜芳與大19歲人夫張益贍傳出不倫戀，後續扯出與王浩宇密謀結盟的案外案。對於有柯粉在PTT指控翹班密會蔡宜芳，王浩宇揚言提告，向3位柯粉各求償20萬。

羅友志爆蔡宜芳私下為人　指爆料者就是民眾黨自己人

羅友志爆蔡宜芳私下為人　指爆料者就是民眾黨自己人

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

民眾黨下午將決定蔡宜芳去留

民眾黨下午將決定蔡宜芳去留

關鍵字：

王浩宇蔡宜芳張益贍黃光芹

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

房東為省8千害「情侶洗澡中毒雙亡」下場曝

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

莉婭開嗆Keanna！揭毀滅性證據內幕

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面