杜鵑花季開跑取消美食攤、野餐　柯文哲：當年台大SARS經驗

▲柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動-杜鵑花音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2020杜鵑花季14日正式開跑，音樂會下午在大安森林公園登場，受到新冠肺炎疫情影響加上天氣濕冷，連市長柯文哲坦言，今年到場參與民眾不多。而考量到傳染風險，今年杜鵑花季取消大型野餐、飲食攤位，柯文哲解釋，這是當年台大的SARS經驗。

柯文哲表示，當年台大SARS期間，急診處有10個同仁被感染，後來花很長的時間在做疫調，才發現大家上班的時候都包好好，吃飯的時候拿下口罩互相感染，因此這段期間飲食攤會取消掉。

時序進入春季，不少地方皆有花季活動，受到疫情，淡水天元宮呼籲民眾不要到場賞花，但北市府今仍如期舉辦杜鵑花季活動，柯文哲說，這戶外活動，也不要太過驚慌，我們當然防疫還是要做，人多、不特定、密閉要戴口罩，就算你戴口罩也可以出來活動。柯還說，其實有戴口罩、勤洗手，還是儘量維持生活的正常。

另外，台灣大學杜鵑花節也在今天登場，但卻開先例推出線上直播，讓民眾透過影片「線上賞花」。對此，柯文哲表示認同，「線上賞花？對啦，如果不想出來就線上賞花，如果你要實體去看可以來」。

除了14日的音樂會外，北市觀傳局表示，杜鵑花季活動接下來於3月28日下午在新生南路3段舉辦花漾幸福嘉年華，屆時安排藝人與在地社團登台表演，也會有文創市集、DIY手作體驗等活動。