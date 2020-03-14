新店隨機殺人！「小燈泡媽媽」回應了：社會安全網無法接住可能墜落的人

▲王婉諭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北市新店13日晚間發生一起隨機砍人案，林男騎車接姊姊下班，將車停在路邊，正傳訊息告訴姊姊自己已經到了的時候，背部突遭不認識的王男持20公分長的生魚片刀狠捅，林男送醫搶救後宣告不致。對此，時代力量立委王婉諭表示，即使國家推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人，需深刻檢視才能避免憾事一再發生，也呼籲大眾給予被害者家屬空間與尊重。

王婉諭14日表示，聽聞新店發生疑似隨機殺人命案，感到非常震驚、難過，而當下最在意的，是被害人家屬的情況，不知道是否有被保護、被協助？「如果被害者家屬，有任何需要我們協助的地方，請不要客氣，務必與我們聯絡，我們一定盡全力幫忙」，也請放心，接下來會持續關注這個案件，確保犯罪被害人的保護機制，足夠提供被害家庭即時有效的協助。



王婉諭期盼，警政、社政、衛政、勞政、教育及法務等相關權責單位，能夠有暢通的橫向聯繫與協調分工，建立單一窗口，由專責人員陪伴受害家庭面對接下來從警詢筆錄、相驗解剖、喪葬準備到司法審理，這一連串陌生且漫長的程序，保障受害家庭在過程中必須的經濟安全與心理支持。

▲無辜的林男淪「隨機殺人目標」。（圖／突發中心翻攝）



對於類似事件再次發生，王婉諭提到，非常遺憾、難過，即使國家已推動社會安全網多年，似乎仍無法接住這些可能墜落的人，需要再深刻檢視這些交織社會安全網的設置，讓這個網能夠避免這樣的不幸再次發生，而這些是她一直在努力的事。



王婉諭表示，希望檢調早日查明案件，包括兇嫌的犯意、是否有精神疾病、是否為預謀犯案等等，唯有釐清之後，才能從可能的源頭開始預防，持續改善，使這類憾事再度發生的可能性，能夠逐漸降低；同時，她以過來人的心情呼籲大眾給予被害者家屬們多一點空間與尊重，有明確事證及司法單位調查結果出來前，不要過度揣測，無論是一再貼出疑似兇刀的照片，或是播放當時行兇的畫面，對家屬來說，可能都是再一次的傷害。