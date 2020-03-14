中火是國民黨蓋的　江啟臣：無碳減煤是現在的時代任務

▲江啟臣表示，空汙不分藍綠。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院宣告「台中市管制生煤自治條例」部分條文無效，引來國民黨質疑民進黨護航台中火力發電廠。台中市長盧秀燕憂心，台中燃煤將不減反增，對中部空汙雪上加霜，衝擊民眾健康。對此，國民黨主席江啟臣表示，空汙不分藍綠，無煤減碳是現在的時代任務。

江啟臣14日透過臉書表示，2年前，他曾揭發林佳龍市府減煤打假球，沒落實減煤40％的承諾，後來這樣的主張獲監察院的認證，林市府遭監察院糾正；如今換了市府，當然要徹底落實對民眾的承諾，盧市府貫徹林市府的政策，用林市府制訂的地方自治條例，撤照開罰，展現執行力，把民進黨過去喊的「無煤減碳」從美夢變現實，但蔡英文政府撤銷盧市府對中火的處分，直接把林佳龍時代制定的減煤自治條例宣告無效。

對於民進黨指責中火是國民黨蓋的，江啟臣表示，確實是國民黨時代蓋的，那是配合1980年代，台灣的經濟需求，當時撐起台灣經濟是「時代任務」，隨著經濟發展，台灣人民要求更好的生活品質，要求對環境更友善，「無煤減碳」就變成現在的「時代任務」，空汙不分藍綠，政府應該扛起責任，為了下一代，完成這代人的任務。

江啟臣提到，國民黨不期待中火減煤演變成「法律戰」，空氣是生存的必需品，法律戰一天就是人民多痛苦一天，現在「開罰撤照」被民進黨政府撤銷，一切回到原點，「但我們不怯戰，請民進黨做一個負責任的政黨，跟上國民黨減碳的腳步，共同完成時代任務『無煤減碳』」。

曾在台中市長任內推動管制生煤的林佳龍表示，2016年該自治條例在議會朝小野大時通過，當時中央略有意見，但相較於雲林縣的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」被宣告無效，台中市的自治條例並未被行政院宣告無效。

林佳龍指出，在他市長任內，根據自治條例要求中火減煤、減汙、減排，盧市府上任後也曾用同一自治條例要求中火改善，但過去一年中央的空汙法修正，地方的自治條例並未適法性調整，盼中市府儘速修正，讓台中在市長換人後，空氣能夠真的換新。

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