繼「Q版阿中」後...唐鳳版來了！　沒對話框插畫家妙答原因

▲插畫家推出「Ｑ版唐鳳」。（圖／翻攝自臉書粉專「Tonn Hsu 許彤」，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台灣鄰近中國大陸，但新冠肺炎確診人數在全球排名第39名，顯見台灣防疫的成效，不僅吹起一股「順時中」的風潮，行政院數位政委唐鳳更被日媒盛讚「天才大臣」。先前有插畫家推出「Q版阿中」，在網友敲碗下，唐鳳版也誕生了！

唐鳳除了推出「口罩地圖」、鑽石公主號乘客路線圖，更出手日本東京都政府建立的「東京都型冠狀病毒感染症對策」防疫網站，在網站能看到日本疫情的最新資訊，日媒稱他為「IQ180的38歲天才大臣」。

插畫家許彤先前按陳時中開記者會時的形象，做出Q版阿中的立體人偶，還附上對話框，能自行配上OS，推出之後引起熱烈迴響，更有網友敲往唐鳳版。許彤也不負眾望推出唐鳳版，8步驟就能輕鬆完成。

不過，與「阿中部長」不一樣的是，唐鳳版是機器人，也沒有對話框。許彤巧妙地說，「畢竟唐鳳都會操控腦波了，我想對話框什麼的應該不需要吧！」

許彤也將Q版阿中部長、唐鳳DIY素材檔案放到臉書粉專供網友下載使用，唐鳳版一推出後，許多網友紛紛在留言處貼出自己成品，有些人說「不饋是唐鳳，他的比較難做」、「複雜度提升好多，不饋是唐鳳」、「這個難度有高，但是好可愛」，還有人敲碗「希望有蘇貞昌版三人合體」。