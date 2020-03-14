不怕王浩宇爆料　柯文哲酸：他是民進黨邱毅

▲柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動-杜鵑花音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，接著又爆出與桃園市議員王浩宇密謀，民眾黨12日不到10小時內火速開除張益贍黨籍，同時對蔡宜芳祭出停權一年處分。面對支持者不滿僅對蔡宜芳停權一年，紛紛退出社團表達抗議，柯文哲說，犯錯當然要處罰，但是是不是要趕盡殺絕；至於王浩宇不斷加碼爆料，柯則酸，他就是民進黨的邱毅。

面對張益贍、蔡宜芳的風波，民眾黨以密謀王浩宇打負面選戰為由，分別做出開除黨籍、停權一年的處分，但不少支持者仍不滿意，認為二者重傷黨形象，僅對蔡宜芳停權一年「太輕」，紛紛退出後援會社團等，以示抗議。

對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲說，坦白講，犯錯當然要處罰，但是不是要趕盡殺絕？有時候我們是在猶豫，不過該處罰還是處罰。

至於王浩宇13日晚間上傳一段音檔，爆料2020選舉期間在高雄舉辦的耶誕電音晚會有金主贊助、財團往來，柯文哲說，民眾黨還是有支持者，很多區域候選人，他們應該是直接跟那區域候選人接觸，「不過我倒覺得這樣，王浩宇我給他的評語，民進黨的邱毅」。

至於是否有內鬼？柯文哲說，這就是為什麼要講公開透明，每次都說我們乾脆公開透明算了，「意思就是說我們只要不做壞事不怕人家知道，公開透明就好」。

至於是否經得起王浩宇每天爆料？柯文哲保證，「可以啦，沒問題」，接著更表示，何必去拉抬他聲勢？不要理他就好。