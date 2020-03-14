估新冠肺炎疫情再燒6個月　柯文哲談醫護人力「勿過度動員」

▲柯文哲出席2020台北杜鵑花季系列活動-杜鵑花音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市14日舉行防疫演習，模擬大規模社區感染爆發的應變作為，更拋出若確診案例超過3000人，將把退休醫護人員找回來支援的想法。對此，台北市長柯文哲下午出席台北杜鵑花季開幕活動後受訪表示，「跟打仗一樣，現役軍人優先，如果不夠用就會後備軍人」；他估計，疫情會持續6個月以上，「力不可用盡，不要一開始就over使用」。

柯文哲說，防疫跟打仗一樣，「現役軍人優先，如果不夠用就會後備軍人」，桌上演習都會把後備力量算好，隨著疫情的需要去徵用。他認為，依自己專業判斷，疫情恐怕估計至少到第三季，所以還有6個月以上，「我的戰略是這樣，力不可用盡，不要一開始就over使用，就按照實際需要去徵用」，比方說第一線，我都要求我們醫院，包括聯合醫院，不要過度動員，按照實際需要動員。

另外，新北市呼籲北北基一起辦演習，柯文哲說，「可以啊，沒什麼」，其實台北市也有做各式各樣的演練，我們比較成熟，大部分都是桌上演習。

至於有網友在白宮請願連署網，發起要讓陳時中擔任世衛祕書長領導WHO的提案？柯文哲笑說，「第一步我們要先進WHO啊」。