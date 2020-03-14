聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

聯合國近日公布的全球女性參政圖表，不過，卻將台灣與中國大陸並列在一起，女元首圖中「獨缺台灣」。對此，總統府發言人推特帳號13日超酸回應，請聯合國婦女署「換付新眼鏡」並多點勇氣。

聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）日前公布的全球女性參政圖表，繪製全球各國女性部會首長以及國會議員比例排名等資料的地圖圖表。不過，圖中台灣卻與中國大陸同樣被標上紅色，顯見台灣被與中國大陸化分在一起

對此，總統府發言人的推特帳號超酸回擊，文中以英文提到，如果聯合國婦女署真的想賦予全世界的女性權力，有兩件事可以做。第一「換付新眼鏡」，別受偏見阻礙；第二「多點勇氣」，來面對現實並承認台灣擁有一位廣受欽佩的國家元首蔡英文總統。

外交部發言人歐江安12日表示，我國在性別平權的優異表現有目共睹，蔡總統剛在2020年一月以我國選舉史上最高票連任成功；此外，我國第10屆立法委員的女性立委占總席次41.59%，台灣的女性國會議員比例高居亞洲之冠，這些都是具體例證。

歐江安強調，我國將持續密切注意後續發展，並呼籲國際社會共同呼籲並敦促聯合國秉持專業，正視並尊重我國與中華人民共和國互不隸屬，以及兩岸屬於兩個截然不同的政治體制的客觀事實。

▼總統府更正聯合國婦女署錯誤說法。（圖／翻攝自總統府發言人推特）