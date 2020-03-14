趕做口罩斷指總統前往探視　臉書逾6萬人按讚：感謝國家隊

▲總統蔡英文13日探視華新口罩廠斷指受傷員工。（圖／翻攝自華新醫材口罩觀光工廠臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文13日下午到彰化田中華新醫材公司，探視被口罩機器割斷手指的顏姓女員工，私人行程在個人臉書粉專曝光，湧入超過6萬人按讚，今天口罩廠員工向記者透露，總統的笑容與平易近人的態度讓員工們印象相當深刻，也都爭著要跟她合照，也希望總統下次到彰化時，能到口罩廠走走，為大家加油打氣。





▲總統蔡英文與華新口罩廠員工合照。

據了解，口罩廠於12日得知總統將以私人行程探訪，沒有通知媒體，但總統要到彰化是件大事，彰化大家長王惠美得知後也前往迎接，在董事長鄭永柱的陪同下，一起關心受傷的顏姓女員工，總統停留約莫30分鐘後離開。

▲總統蔡英文到彰化華新醫材口罩廠探視受傷女員工。（圖／翻攝自總統蔡英文臉書粉專）

顏姓女員工是在2月18日進行口罩機台操作時，不慎發生右中指捲夾意外，緊急送往彰化基督教醫院急救，傷口包紮治療後並返家休養，縣府勞工處在接獲通報第一時間，即介入瞭解職災情形與予以慰問，向勞工說明職災權益，後續除了追蹤關懷外，也協助勞工申請勞保給付，爭取職災補償並連結相關資源，提供適的協助， 縣長王惠美也前往慰問。

總統探視後也在臉書粉專寫下以下留言：

「今天，我專程來到彰化，來探視一位我們的 #台灣隊友！

這位顏女士，前些時間，為了全力投入趕製口罩而不小心受傷。她是經驗豐富的品檢員，這陣子努力帶領新進同事熟悉產線，受傷後還心心念念著要回到崗位，為國人生產更多口罩，讓我又感動又不捨。

幸好，華新醫材公司不僅協助就醫、申請保險和職災給付，休養期間也提供全額的薪資。各界湧入的關心，更表現出台灣人的溫暖。我請顏女士一定要好好休養，讓傷口完全癒合。

我要謝謝每一位投入防疫物資生產的勞工朋友！因為勞工的付出，台灣才能維持穩健的物資整備，你們都是 #台灣隊 的防疫英雄！」。

▲總統蔡英文探視華新口罩廠斷指受傷員工。

網友看到，至今已經有逾6萬人按讚，湧入數千名網友留言，「謝謝國家隊不眠不休的付出」，讓大家非常的感動。華新口罩廠也看到了總統與網友的加油打氣，員工說，今天口罩機器依舊運轉，為了防疫，一定會更加努力的。

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