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舉碑文證「台灣不屬中國」遭蔡正元怒轟　李啟維：3點回應所言屬實

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▲台南市議員李啟維上提3論點，回應他所言屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維上提3論點，回應他所言屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李啟維3月12日表示，大天后宮施琅平台紀略碑上記載著，「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」想要以此證明台灣自古便不屬於中國，而遭國民黨前立委蔡正元怒轟「白癡議員」，李啟維13日晚上提3論點佐證他所言屬實。

市議員李啟維指出，他被寫著國民黨義務副秘書長資深人士點名還人身攻擊，他就事論事，以蔡正元提出的3點一一回覆：1、媽祖出現在台灣島時，正是台灣屬於中國的鐵證，也是台灣屬於中國的開始。李啟維回應：滿清是滿清，是中國人稱呼為韃虜的滿州女真族，不是漢族的中國。中國國民黨總理孫文革命檄文「驅逐韃虜，恢復中華」，就是鐵證。

2、媽祖未出現在台灣島前，台灣島的確不屬於中國和中國人，但屬於原住民族的部落領地，沒有國家組織，算是「無主之島」，意即「沒有國家主權管轄之島」。李啟維回應：荷蘭、中國海盜鄭成功、滿清軍隊踐踏台灣之前，台灣就有王國，而且不止一個，目前已知的就有中部的大肚王國、及蔡英文總統故鄉的琅王喬王國。1869年美國駐厦門領事李仙得與琅王喬王國總頭目卓杞篤協議南岬之盟。

▲台南市議員李啟維上提3論點，回應他所言屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李啟維認為台灣人的DNA距離和平埔族接近，和中國人較遠。

3、講那些Ｘ話的綠營議員和刊載的綠媒，身上的DNA和語言文化，都是台灣屬於中國時，靠中國的武力保護才能移居來台，否則早被原住民族馘首滅族。李啟維回應：台灣人的DNA距離和平埔族接近，和中國人較遠。

據了解，蔡正元指綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒轟「白癡」：歷史知識低落，施琅的碑文宣傳「台灣不屬中國」，就是綠營政客歷史知識低落的又一鐵證。

蔡正元13日也在臉書上發文大罵，有個白痴綠營議員說，有個媽祖廟上有施琅的碑文，並刻有「台灣自古不屬中國」，「這位白痴議員就很興奮的宣傳『台灣不屬中國』」的論調，他認為這是綠營政客歷史知識低落又一鐵證。蔡正元列舉3點狠嗆，第一是媽祖出現在台灣鳥時，「正是台灣屬於中國的鐵證，也是台灣屬於中國的開始」；第二是媽祖未出現在台灣島前，的確不屬於中國和中國人，卻是屬於原住民的部落領地，「沒有國家組織，算是『無主之島（沒有國家主權管轄之島）』。」

蔡正元表示，第三則是「講那些白癡屁話的綠營議員和刊載的綠媒」，身上的DNA和語言文化，都是台灣屬於中國時，靠中國的武力保護才能移居來台，否則早被原住民族馘首滅族。不僅如此，他還認為其實歷史知識低落的不只綠營政客，還有些身上DNA是1949年後，靠著徵國武力打贏日本，才能移居來台的「那幾位電視主播，明明就長的像中國蝙蝠的臉，卻愛裝成台灣蝙蝠，這未免更搞笑也更可恥。」

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