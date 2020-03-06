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郝龍斌專訪／國民黨被貼「又老又紅」標籤　當選主席嚴禁兩岸政治買辦

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記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，國民黨主要問題在於形象，被外界貼上「又老又紅」的標籤，改革作法包括定下規範，黨內一定層級以上的人不得參與對岸政治活動、不跟大陸有經濟往來，避免政治買辦文化，把這張負面標籤撕掉。

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝）

郝龍斌承諾，如果當選黨主席，將立即在黨內通過規範，限制黨內某層級以上的人，絕對不能在從事兩岸交流過程中，謀取個人私利，這就是政治買辦，我們一定要嚴格處理，撕掉紅標籤。

他說，國民黨的問題是本身的形象，不改革就不會被年輕人接受，關鍵不是國民黨有無可能被民眾黨、民進黨取代，因為每個政黨的核心理念不一樣。外界覺得它是一個親共、親中、守舊、保守的政黨，所以國民黨文化要改變，不是擔心被任何政黨取代，而是能不能改革，讓它被社會大眾接受。

「改掉又老又紅的刻板印象，改掉自己守舊的黨內文化」，郝龍斌說，國民黨過去像一言堂，黨主席說了算，甚至給人外鬥外行、內鬥內行的印象，內部不團結、自私，常常給人官僚心態、精英、身段不夠低、不接地氣等，這些是國民黨要改的。

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

他強調，國民黨要讓年輕人接受，必須能夠接地氣，了解年輕人心聲，甚至對社會關注議題，能迅速的反映社會想法，透過立法院的立法、黨內政治人物發聲，自然大家會有所感受。

郝龍斌舉例，尤其民生議題、環境議題，這些都是不分黨派的，民進黨提出不切實際到非核家園，把台灣空氣搞成這樣，中南部的居住品質大幅下降，這就是國民黨很好能著力的地方。

他指出，黨團最重要的是反映民眾心聲，了解民眾問題，甚至提出具體方法，解決問題。例如，年輕人的問題是擔心就學、就業、居家問題，如果能提出具體方法解決，甚至一般年輕人關心的社會議題，國民黨能不能多跟他們對話，讓大家覺得國民黨是代表民意，反映民眾心聲、解決問題的政黨，自然會得到認同。

郝龍斌最後強調，每個政黨核心理念不一樣，民進黨很清楚主張非核家園與台獨，國民黨則是以核養綠、捍衛中華民國，核心理念不可能改變，但因為形象不好，所以不被社會接受，尤其被貼紅標籤，他未來一定會做出改變，納入黨章規定，嚴格禁止買辦文化。

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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