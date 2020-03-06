郝龍斌專訪／立院黨團升級議題戰能力　國民黨主席祭出三合戰術

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

國民黨3月7日進行黨主席補選，面對長期以來黨中央與立院黨團橫向溝通不足、甚至不同調，以致黨團難以發揮戰力，國民黨主席參選人郝龍斌接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，立法院的黨團是國民黨最重要的戰場，也是最能反映民意的戰場，未來將透過黨中央、智庫、黨團三方密切合作，強化國民黨在立法院的戰力。此外，他也將在執政的縣市設置小型智庫，與親藍的大學教授合作協助縣市首長執政。

郝龍斌說明，國民黨智庫的成員幾乎是退休政務官、社會上有國民黨背景的專家學者，和一些年輕優秀的法案助理，將來智庫會扮演後勤支援的角色，把立院黨團所有法案、議事、新聞處理，以「黨團在前，智庫、黨中央在後」的三方合作模式，全力協助立委問政，讓民眾看到國民黨團的戰力。

郝龍斌表示，他將把智庫所有政務官、法案助理，配合立院委員會分組，例如立法院有社福衛環委員會，智庫就有社福衛環組，國民黨籍退休下來的衛生署長、環保署長和專家學者在其中，以新冠肺炎疫情為例，智庫配合立院黨團，告訴他們政府哪裡做得好、哪裡做得不好，協助立委問政，並且每天針對重要議題彙整，讓每個立委在委員會質詢時充分發揮戰力。

郝龍斌說，專業立委也可透過智庫提供資料，每天召開記者會，反映國民黨在社會議題的立場，開完記者會後，馬上研擬法案，並在立院提案。他還表示，除了強化智庫協助立院黨團戰力外，未來他也會跟各大學合作，找來親國民黨的教授，在北中南東成立「小型智庫」，協助藍營執政的縣市首長執政。