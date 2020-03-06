郝龍斌專訪／「Ubike、花博當年沒人看好」 執行力是逆轉勝關鍵

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

「年齡不是關鍵，78幾歲的美國總統候選人伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）廣受年輕人愛戴，重點在於觀念與執行力！」。國民黨主席候選人郝龍斌認為，國民黨青年口中的年齡取勝與世代交替都是假議題。





▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）

郝龍斌接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，他過去擔任台北市長時，Ubike、花博當年都不被看好，如今證明當初做了正確的選擇，如同國民黨現在的情況，只要願意跨出第一步，別人看到的是鴻溝，其實我們是開啟未來的新道路。

他不諱言的說，「拿出國民黨20年前的敗選報告，跟這次的報告其實沒什麼差別」，所以關鍵不是知不知道問題，而是能否執行。他回憶，當初舉辦花博時他被罵得很慘，在籌備、推動的過程中，沒有任何正面消息，被各界罵得一塌糊塗，但開幕之後，跟外界講得完全不一樣。

郝龍斌表示，台北市政府舉辦花博，執行日總統173天，每天至少接待5萬以上遊客，從來沒出過任何意外，幾乎人人滿意，這是大型公司都不一定做得到的。

他說，Ubike的例子亦同，在提案與推行初期，花了兩年時間仍然沒有人支持，全部給予否定，甚至被國小、家長會抵制，不得在校門外設立Ubike站，認為「不方便、不安全」。開放民眾使用之後，它成為環保、接受度高的都會交通工具；連國外都前來向我們請益，耶魯大學的教授特地訪問他，回去學校做教材，對方稱讚「這是一個在社群環保議題上非常成功的案例」。

郝龍斌當年是這麼告訴市府員工的，「你們都看見面前有一個大鴻溝，大家都反對你，但仔細想一想，這件事情是不是正確的，對台北市長遠發展是不是好的事情，如果是的話，就一起堅持下去」；他說，外界看到的是鴻溝，但是勇敢的跨一步，困難就在你背後了。

他表示，自己過去擔任過環保署長、台北市長、立法委員等職務，行政歷練是很重要的，年齡根本是假議題，重點是用人唯才與核心理念，掌握未來方向與社會脈絡。

3月4日是美國選舉超級星期二，郝龍斌說，現在領先的四位總統候選人年齡都高於70歲，所以關鍵不是年齡而是觀念與創意，有無能力將承諾的事情執行完成，並不是只有年輕政治人物才能得到年輕人的支持。

郝龍斌表示，這也是他參選黨主席的原因，黨員發現「不被民眾接受了、形象壞了、身為黨員很丟人」，大家看到的都是「問題」，他看到的是「未來」。如果把這些問題都改善，直到有一天，身為國民黨員是光榮的、被年輕人接受了、真正能為國家做事情，對台灣多黨政治環境有利、對兩岸也有利，因此他希望所有黨員能夠支持他，勇敢的跨出去，讓國民黨浴火重生。

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）