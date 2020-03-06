國民黨主席補選7日登場　郝龍斌預估：拿8萬票就當選





▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨將於7日進行黨主席補選投票，面臨投票倒數最後一天，國民黨主席候選人郝龍斌表示，此次補選因為疫情選情冷，加上投開票所少、黨員投票不方便，「我估計投票率不會超過4成」，以4成計算約有14萬票，「若拿到7萬5到8萬票就可當選」。

郝龍斌6日接受廣播節目專訪，被問到是否同意「得黃復興者當主席」看法，郝龍斌指出，黃復興一般來講投票率高、國家意識強，也較團結，「我承認我在黃復興這塊相對有優勢」，但這次投票不方便，加上黃復興年齡偏高，「如何鼓勵這些長輩出來投票也是高難度的工作」。

郝龍斌表示選舉時候選人一定各有強項，「像我在雙北和基隆地區就比較有信心」，尤其台北市的開票結果，他預計會不錯，而對手江啟臣在中彰投地區就佔優勢，因江啟臣擔任區域立委有地緣優勢，地方上認識的人也比較多。

針對媒體民調結果顯示江啟臣領先，郝龍斌回應，「那份民調國民黨員才佔7％」，只是媒體的整體印象，7％的黨員不能代表最後結果，不過「我承認這次在媒體上，我們是處於比較劣勢。」

此次具有投票權的國民黨黨員有34萬5000多人，郝龍斌預估，這次投票率不會超過4成，開出的票大約14萬，如果拿到7萬5至8萬票，基本上就可以當選。

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