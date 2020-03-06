郝龍斌專訪／「拿水果刀對民進黨大砲」　國民黨必須有新媒體戰鬥力

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

國民黨難以獲得年輕人支持是2020選舉大敗的主因之一，因此如何建立與年輕人對話管道成為改革重點。對此，國民黨主席參選人郝龍斌接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，國民黨除了要有核心思想，宣傳溝通的工具也要與時俱進，直言「民進黨已經用到飛機、大砲、火箭、人造衛星了，我們卻拿把水果刀跟人家打」，因此他將成立社群媒體事務部，位階與組發會、文傳會平行，強化國民黨的宣傳與溝通。

郝龍斌指出，現在社群媒體傳播力量只大不小，國民黨這塊非常弱，從網路聲量看，民進黨跟國民黨保守估計10:1，甚至要講100:1都不覺得誇張，他強調，政黨當然也要有理念、核心思想、有方向，但同時工具也要與時俱進。

郝龍斌說，他常半開玩笑講，在選舉過程中，國民黨候選人會在大型聚會喊「你們回去打10通電話、打20通電話幫候選人加油！」大家都會說好，但老實說，百分之一的人恐怕都沒打電話，因為確實蠻累、蠻費時間的，「我曾在大型造勢時說過，你們現在在手機發簡訊、發臉書支持我，三十秒內全部做完，而且是絕對會做。」

「現在我們所用的工具，人家已經用到飛機、大砲、火箭、人造衛星了，我們拿把水果刀跟人家打，這怎麼可能？」郝龍斌強調，怎樣讓政黨媒體宣傳工具、跟民眾溝通的工具與時俱進，應該要成立社群媒體事務部，而且它的位階要跟組發會、文傳會平行，透過網路系統真正讓國民黨在網路聲量上和民眾溝通上，才能真正跟其他政黨競爭。