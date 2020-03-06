雲端最前線／取消酒駕就能防疫情？中央下令 地方不甩

新聞節目中心／綜合報導

內政部長徐國勇5日宣布，暫時取消全國性酒測，防堵新冠肺炎（COVID-19）擴散可能性，但引發社會譁然。雙北市紛紛表態不支持，北市副市長黃珊珊強調，該做的是警察的防護工作，新北市長侯友宜也說酒駕殺傷力不輸肺炎，該取締還是要取締。而行政院長蘇貞昌今（6）日強硬表示：「酒駕零容忍！一樣都會酒測」，令人質疑政府說法反覆。《雲端最前線》6日邀請立法委員邱臣遠、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲中央地方防疫不同調？（圖／記者張君豪翻攝）

行政院5日拍板以41.25億因應就業措施，其中，針對被放無薪假（減班休息）者規劃之「安心就業計畫」，每人最高一個月可獲得補助1萬1千元，最多可領6個月，若勞工參加教育訓練，最高月領約19K津貼。如果無薪假勞工訓練津貼領滿最高120小時，再加上每月企業所給予的基本工資2萬3800元，等於每月最高可領到約4萬2千元！

台灣防疫工作超前部署，讓國內疫情持續保持最低檔，口罩實名制能購買的數量也持續增加，政府預估當產量達到1000萬片時，每人每周就能買5片。目前台灣許多做法，也成了不少國家的效法對象。韓國政府5日就宣布將實施口罩實名制，且每人每週僅限購買2片。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。