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考紀會踩煞車不處理「傅崐萁案」　周守訓：為國民黨形象著想

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▲無黨籍立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

▲無黨籍立委傅崐萁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席補選7日登場，但考紀委員會卻在6日上午召開會議，外界質疑在此關鍵時刻開會，疑在臨時動議中偷渡傅崐萁恢復黨籍案。對此，考紀會代理主委周守訓今為此案踩了煞車，強調太敏感的案子不處理，也是為了國民黨形象著想。

周守訓表示，傅崐萁黨籍案今天並沒有排入議程討論，「太敏感的案子不處理，尤其明天就要選舉了，為了國民黨的形象著想」，並強調這是所有考紀委員的共識。

至於為何要在黨主席與中常委補選前一天召開考紀會，周守訓表示，因為選風問題重大，包括檢舉請客吃飯，涉嫌買票或換票，以及主席候選人具名檢舉黑函的案子，同時也會清查去年的一些案子，表示考紀會還是有盡責。

考紀委員林郁方表示，他有自己的原則，不會輕易受影響，考紀會處理的都是大事，不會是小事，尤其是這個案子備受社會矚目，他會很認真、慎重、嚴肅的看待，如履薄冰的來審核這個案子。因為主委準備時間不足，臨時通知要開會，因此開會通知上並沒有寫清楚要審什麼案子，希望日後開會前能寫清楚。

對於其它違紀案，林郁方說，考紀委員有考紀委員的態度，這些違反黨紀的案子，用什麼態度處理才是重要的，不會受當事人影響。外界反對誰、支持誰，他是不會受到干擾的。

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傅崐萁國民黨周守訓

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