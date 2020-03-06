影／國民黨主席選舉倒數24小時　3分鐘看郝龍斌「請投我一票」

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

距離國民黨黨主席補選不到24小時，候選人郝龍斌接受《ETtoday新聞雲》專訪時進行最後拉票，他強調，國民黨的形象不改就沒有希望；黨內文化不改就沒有希望，他當黨主席一定改掉「又老又紅」的刻板印象，並承諾會專心專職、無私無我的奉獻，讓國民黨浴火重生。

▲國民黨主席候選人郝龍斌專訪。（圖／記者林敬旻攝，下同）

郝龍斌發言如下：

網路上的好朋友，尤其是國民黨黨員，再過24小時就要投票決定國民黨下一任黨主席是誰，郝龍斌除了帶拜託各位支持我、幫助我，讓我成為國民黨主席，讓我真正改革國民黨、讓國民黨能浴火重生。

為何要請大家支持我？很多人勸我叫我不要選，因為下一任黨主席沒有提名權，還要每個月要背2000多萬債務，這是一個吃力不討好的工作，就像Kobe Bryant講的，「我們可以接受失敗，但是絕不能接受放棄」，尤其作為黨員，如果當初孫中山先生在革命過程中幾次失敗就放棄，不僅今天沒有中國國民黨，更沒有中華民國，我對國民黨的感情，我對國民黨的了解，以及我過去做環保署長、立法委員，以及台北市長，我的執行力，我是有信心的。

更重要的，我覺得國民黨的形象不改，國民黨沒有希望；黨內文化不改，國民黨沒有希望，郝龍斌做黨主席一定改掉「又老又紅」的刻板印象，郝龍斌做黨主席，會專心專職、全心全力、無私無我的奉獻，讓國民黨浴火重生。

在我腦袋裡，我要幫助所有能在國民黨打拚的人，讓他們有舞台能發揮，我將來絕不會用黨主席做任何職務的跳板，我要協助將來能在總統大選勝選的人，以及任何能在縣市首長勝選的人，在地方選舉間能出頭的人，權力讓他們勝選，讓國民黨浴火重生，這是我給大家承諾。

尤其這次投票率非常低，你的每一票決定國民黨的未來，我相信只有國民黨好、台灣才會好，你的這一票不僅決定台灣未來，我希望透過郝龍斌貫徹國民黨的核心理念，捍衛中華民國，反對台獨，這就是我今天參選最重要的原因。