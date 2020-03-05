血滴子初登板關注醫事人員　蔡壁如籲補助別「看得到吃不到」

▲立法院財政等聯席委員會審查紓困振興特別預算案，蔡壁如質詢 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會5日繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，台灣民眾黨立委蔡壁如質詢初登板便鎖定拿手的醫護人員議題，質疑衛福部編列的部分預算「看得到吃不到」，且護理人員工作本就血汗，若大量醫護人員被隔離，恐加重負擔、影響病房調動，要求衛福部要有應變計畫。

蔡壁如表示，近來第一線醫護人員的辛苦不亞於衛福部官員，在預算案中框列了一筆近30億的「補助應變醫院啟動徵調醫護人員」，護理人員本來就是血汗工廠代名詞，人力平常就很吃緊，假如出現院內感染現象，大量護理人員被要求自我檢疫隔離或自我居家隔離，是不是會用這筆預算？此外，若醫院大量醫護人員被隔離，影響病房調動，部裡有什麼計畫？

對此，何啟功回應，一般來講，大型醫院本身就有足夠人力去調動，如果說是地區醫院或區醫院人力有限，一旦面臨這種狀況確實會有困難，我們只有目前我們能掌控的醫護人力，包括是在部立醫院去支援，但是在這調度前，醫院因為某個狀況有感染，那地方的服務就會減少，我們會按照他實際狀況利用本身能量加上能調動的護理人員做支援。

蔡壁如接著詢問，目前有多少醫護人員被隔離？何啟功回應，目前有一家醫院，40位左右，大部分是在宿舍，因為過去sars經驗，我們認為醫護人員最好不要有交叉互動，所以基本上是建議這些醫院或醫療機構能夠提供宿舍，方便防疫考量。

另外，預算案還編列了14.6億加強多元管道衛教宣導防疫諮詢專線。蔡壁如質疑，第一線護理人員吃緊的情況下，多元管道位叫宣傳是加給誰？依過去經驗還是加給護理人員。何啟功解釋，衛教宣導主要在1922或志工投入投入防疫宣導，也感謝第一線護理人員面對病人、家屬時的努力。

至於很多醫院有「感控小組」，現在各醫院的感控人員夠嗎？何啟功表示， sars後對於感控醫師的培育或是薪資的補貼，包括感控護理師的加強訓練，各醫院都有要求。如果情況來了，壓力會大工作量會增加，也只能請這些醫院就實際狀況去做適合的調動。

