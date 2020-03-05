天氣熱病毒就消失？陸專家破除迷思…直言「一個動作」絕對有用

▲新冠肺炎尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎至今仍無退燒的跡象，有傳言指出，只要撐到氣溫變高，溫暖的氣候就會讓病毒自然消失。對此，上海專家治療組高級專家組組長張文宏直言，很難講天氣變熱病毒就回消失，但是「所有的窗子都打開，拼命通風，是有用的」。

據《新民晚報》報導，隨著天氣的轉熱，許多人關心病毒是否會就此消失。對此，張文宏5日接受媒體採訪時表示，「目前還很難說是或不是，炎熱可能對病毒有一定抑制作用，但最終是防控和天氣誰的作用更大，還不好說，還需要進一步研究。」

他認為，美國H1N1、中國的SARS也跨季了，「所以並不是一到夏季就沒有了，但所有的窗子都打開，拼命通風，是有用的，開窗通風極為重要，夏季炎熱可能對病毒有一定壓制作用；不過，幾個月防控下來後，正好到了這個時間點，可能也是時間上的巧合。」

▲張文宏。（圖／翻攝自微博）

此前，美國總統川普曾強調，「病毒…一般會在4月消失」，「大致上高溫會殺死這類病毒」。至於天氣是否真的會像川普所說，弱化病毒的活動能力，CNN引述專家的回答，「現在要說還太早，而且沒有人對新型冠狀病毒有足夠的知識可以評估其行為。」霍鐵茲（Peter Hotez）博士表示，若現階段就要推測病毒會因春天或夏天而消亡，實在太過魯莽；他說，專家對新型冠狀病毒的知識仍然非常匱乏。