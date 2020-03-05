湖北公共預算收入「零星入庫」　財政部：提前撥付1645億周轉

▲大陸湖北受新冠肺炎影響，2月份地方公共預算僅「零星入庫」。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北受新冠肺炎疫情衝擊，2月份地方公共預算僅「零星入庫」，餘額為1306億元人民幣（約6138億元新台幣），雖可滿足疫情防控和基本支出，但進入3月後，須借助中央財政「週調度」制度支撐，才可維持政府正常運轉。對此，大陸財政部已提前提撥350億元人民幣（約1645億元新台幣，下同）第一週週調度資金，確保湖北省庫款周轉需要。

▲大陸財政部副部長許宏才。（圖／翻攝中國政府網）

《新浪財經》報導，大陸財政部財政部副部長許宏才表示，週調度機制是從3月份開始實施，經與湖北溝通商量後，第一週已經向湖北省提前撥付資金350億。他提到，下周起，財政部會根據湖北財政收支狀況、庫款運行、債務發行和兌付等情況，按週及時撥付資金。

許宏才指出，湖北省1月地方公共預算收入保持增長，但2月只有零星收入入庫，2月末湖北省庫款較好，因為除疫情防控和基本支出外，其他支出基本沒有開支。

▲大陸財政部發文支持地方財政「保基本民生、保工資、保運轉」的措施。（圖／翻攝中新網）

許宏才提倒，根據判斷，湖北進入3月後，收入仍將保持零星入庫，但隨著疫情防控、復產復工等財政支出會相應增加，3月需借力國庫庫款週調度制度，保障湖北資金需求，確保疫情防控支出和正常運轉。

日前，大陸財政部發文支持基層政府「保基本民生、保工資、保運轉」的地方財政「三保」工作。許宏才表示，各級財政預算能夠滿足「三保」需要，地方「三保」不會出現大的問題，目前沒有出現發工資困難的情況。

