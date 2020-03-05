南韓「防護服短缺」無法換班！醫護連續工作4hrs起跳　分發300套只夠用1天

▲南韓醫護人員透露，目前面臨醫療物資不足的問題。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診人數迄今已來到5766人，許多民眾上街排隊搶購口罩，但根據當地護士透露，口罩、體溫計、防護服等物資仍面臨短缺，且原本應該每2小時換班休息的第一線人員，因為防護衣不足，不少人連續工作4小時至8小時。就算是拿到政府提供300套防護服的慶北大學醫院，也只夠用1至2天。

韓媒《中央日報》報導，第一線醫護人員在照顧老年患者及收治重症病患的時候，必須身穿防護服，操作人工呼吸器、吸氧監測儀，也要協助患者清痰、處理排泄物、改變姿勢、照顧飲食等。在這一系列的高強度勞動工作之中，對第一線人員來說，防護服是不可缺少的必要裝備。

公共運輸工會醫療聯合本部坦言，在隔離病房負責照顧確診患者的護士如今卻面臨著防護服的數量不夠充足的狀況。護士們指出，不論是防護服、口罩、體溫計的數量全都不足，單位人員甚至跑到其他棟病房大樓尋找剩餘的防護服，「身穿防護服工作的人力需要每2小時換班休息，但現在因為缺少防護服，不少人要連續工作4至8小時。」

事實上，衛生部門已向大邱地區的新冠肺炎隔離病房提供9.5萬套D級防護套裝，儘管大邱天主教大學醫院拿到500套，但仍只夠用2至3天，至於拿到300套的慶北大學醫院，也只夠用1至2天。

醫療聯合本部表示，眼看重症患者人數漸增，防護設備仍舊短缺，病房大樓的情況越趨混亂，敦促政府提供更加充足的醫療物資，「把節約物資擺在工作人員安全之前，只會讓那群在確診患者病房大樓工作的醫護人員感到更害怕、更辛苦。」

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