國際

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

國際太空站（ISS）驚傳醫療狀況，在四名太空人之中有一人出現嚴重健康問題，基於安全考量，決定提早結束任務返回地球。這是國際太空站史上首次因醫療因素進行人員撤離，就在美東時間15日清晨3時41分，太空船成功濺落於聖地牙哥附近的太平洋海域。

▲▼ 。（圖／翻攝自X@NASA）

▲太空船載著太空人返回地球。（圖／翻攝自X@NASA，下同）

太空人健康亮紅燈　緊急返航

CNN等報導，此次返航的Crew-11任務成員，分別為美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、日本宇航研發機構（JAXA）的油井龜美也，以及俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。這些人是在2025年升空，原定停留到今年2月中旬，但因醫療因素提前數周返航。

SpaceX太空船飛龍奮進號在美東14日下午5時20分脫離太空站，展開長達10小時的返航之旅。到了美東時間15日清晨3時41分，太空船順利濺落太平洋海域。太空人已登上前去接他們的船隻，工作人員利用擔架來協助太空人移動，以便他們重新適應重力環境。可見4名太空人出來的時候都面帶微笑。接下來，他們將接受例行檢查。

▲▼ 。（圖／翻攝自X@NASA）

NASA並未揭露是哪一位人員的健康出狀況，也沒有說明具體病情，僅稱此人情況穩定，無需特殊安排就能夠返回地球。

NASA首席健康暨醫療官波爾克（James Polk）先前提到，這次的狀況並不是執行任務時受到意外傷害，有鑑於太空站醫療資源有限，才決定把人帶回地球。

01/13 全台詐欺最新數據

太空人國際太空站NASA北美要聞

