8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區今（15）日下午發生警員執勤受傷事故，51歲蘇姓員警在忠義捷運站前發現一輛自小客車闖紅燈違規並上前執行攔查時，遭80歲曾姓男子駕駛的車輛於同向車道擦撞倒地，造成手腳擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療後無生命危險，詳細肇事責任仍待釐清。

▲北市北投警攔查闖紅燈遭擦撞倒地，80歲駕駛撞傷51歲員警 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起事故發生於今下午3時34分許，蘇姓員警騎乘警用巡邏機車，沿中央北路四段由東往西行駛，行經忠義捷運站前內側車道時，發現曾男駕駛的自小客車闖紅燈違規，隨即上前執行攔查。不料雙方在同向同車道行進過程中，疑似未能保持安全距離而發生擦撞，導致警用機車失去平衡，蘇員當場倒地受傷。

警方表示，肇事駕駛曾男並未受傷，事故發生後雙方意識均清楚，現場酒測值均為0，車輛與駕駛資格均正常，並未涉及酒駕或無照駕駛情形。

▲蘇姓警員執勤遭撞倒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

從路口監視器畫面可見，事發時忠義捷運站前車流正常，內側車道上一輛警用機車警示燈亮起，沿路口方向接近前方白色自小客車準備攔查，兩車距離逐漸拉近後發生接觸，警用機車瞬間失去平衡側倒，員警連人帶車摔落在車道上，後方車輛緊急減速繞行，避免二次事故。

北投分局表示，已依交通事故程序處理並調閱相關監視器及行車紀錄器，將進一步釐清肇事責任。警方也呼籲，用路人行車時務必注意前方狀況，如遇警方依法執行攔查勤務，應配合減速停車，以維護道路交通秩序與安全。