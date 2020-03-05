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駐韓美軍2名大邱市家屬確診！　累積病例增至6人

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▲▼駐韓美軍展開體溫檢測。（圖／翻攝自第8軍粉專）

▲▼駐韓美軍展開體溫檢測。（圖／翻攝自第8軍粉專）

國際中心／台北報導

駐韓美軍司令部5日表示，已有2名住在大邱市的駐韓美軍家眷確診新冠肺炎，目前駐韓美軍或家眷的總累計病例增至6例。美國軍方本周則表示，繼續派士兵與其家庭成員抵達駐韓軍營，以應對北韓核威脅。

報導稱，新增2例中的1例是駐韓美軍官兵的家屬，從2月26日起自行隔離，目前則在美軍醫院治療，隔離期間沒有接觸其他駐韓美軍人員。另1例確診患者是美國國防部軍務員的家屬，自2月28日起進行隔離。隔離期間，只有接觸過配偶。

▲▼駐韓美軍展開體溫檢測。（圖／翻攝自第8軍粉專）

據報導，鑒於韓國大邱市和廣尚北道地區確診病例驟增，駐韓美軍19日將風險預警級別由低級（Low）上調到中級（Moderate），25日又將朝鮮半島全境的預警級別上調到高級（High）。

北韓周一（2日）從江原道元山一帶，向朝鮮半島東部海域方向發射2枚不明飛行物，屬北韓今年首次發射。《星條旗報》（Stars and Stripes）引述美國駐韓的第八軍（제8군）作戰副司令多納霍少將（Patrick Donahoe）表示，這些士兵不會派駐大邱市，他們會去卡洛爾基地（Camp Carroll）、亨利基地（Camp Henry、喬治基地（Camp George）或沃克基地（Camp Walker）。

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